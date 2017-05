Kate Middleton : Beauté florale en Rochas au Chelsea Flower Show

La reine Elizabeth II et son mari le duc d'Edimbourg n'ont bien évidemment pas manqué non plus l'inauguration du Chelsea Flower Show, accueillis au Royal Hospital Chelsea par le président de la Société royale d'horticulture, Sir Nicholas Bacon. Parmi les jardins que le couple royal a pu découvrir, sans doute a-t-il été étonné par celui baptisé RHS Greening Grey Britain Garden 2017, qui comprend un building et du street art, un paysage urbain inédit dans l'histoire du festival.

D'autres représentants de la Couronne se sont également déplacés pour l'événement, en l'occurrence le prince Edward et sa femme la comtesse Sophie de Wessex, la princesse Eugenie d'York, accompagnée comme lors du mariage de Pippa par son compagnon Jack Brooksbank, et sa soeur la princesse Beatrice, qui se retrouvaient quelques heures après à l'occasion d'un gala au Savoy Hotel, le duc et la duchesse de Gloucester, le prince et la princesse Michael de Kent et la princesse Alexandra. Nombre de célébrités profitaient aussi de cette opportunité de découvrir avant le grand public le visage de cette édition 2017, à l'instar des actrices Gemma Arterton et Dame Judi Dench ou des animateurs Piers Morgan et Charlotte Hawkins.