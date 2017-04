Kate Middleton : Ce qu'elle faisait pendant l'ivresse de William à Verbier...

Avouez : vous aussi vous vous l'êtes jouée, la scène où une Kate Middleton stupéfaite et fumasse découvre sur internet les images de son mari le prince William déchiré sur le dancefloor du club Farinet dans la station suisse de Verbier... Mais voici la version alternative : la duchesse Catherine de Cambridge en train elle aussi de prendre du bon temps en ce week-end des 11 et 12 mars 2017, dans un cadre comparable, à moins de 200 km au sud-ouest.

Pendant que le duc était en goguette avec ses meilleurs larrons – Guy Pelly, Thomas van Straubenzee et James Meade – et le mannequin australien Sophie Taylor, la duchesse n'était en fait pas en reste puisqu'elle-même se trouvait dans les Alpes et faisait la fête... pour l'enterrement de vie de jeune fille de sa soeur ! À quelques semaines de son mariage avec son fiancé James Matthews, qui sera célébré dans l'intimité le 20 mai 2017 au coeur de la campagne anglaise du Berkshire où les deux soeurs ont grandi, Pippa Middleton s'est retrouvée avec sa propre escouade féminine – dont sans aucun doute ses demoiselles d'honneur – lors d'un week-end d'EVJF également placé sous le signe du ski, une de ses grandes passions (au point de disputer des courses marathons avec son chéri). Passion que Kate partage et à laquelle elle s'adonnait dans la même tenue (pantalon rouge et manteau blanc E+O) que lors des premières vacances à la neige en famille avec George et Charlotte l'an dernier.

Trop alcoolisé, William ne peut pas skier

Experte ès stations de sports d'hiver prestigieuses (elle y a par le passé consacré une chronique dans Vanity Fair), la future mariée de 33 ans a profité de ces bons moments à Méribel, selon des révélations faites par la chroniqueuse royale du tabloïd The Sun Emily Andrews. Les deux groupes, les garçons et les filles, ont d'ailleurs fait le voyage vers les Alpes à bord du même jet privé – aux frais de la famille Middleton, qui peut se le permettre vu les millions générés par l'entreprise familiale, Party Pieces – avant de se séparer pour rallier leurs destinations respectives. "Pippa adore skier, alors ça a été son premier choix pour son enterrement de vie de jeune fille, a confié l'informateur de la journaliste. Elles ont séjourné dans un chalet avec un service traiteur, avec des femmes de ménage et un chef aux petits soins. Les propriétaires ont aussi voulu faire bonne impression à leurs invitées royales et les ont couvertes de cadeaux : des montres Swatch, des chaussons Ugg, des carnets à reliure cuir et des parfums sur mesure. C'était une fête très intime, très privée et elles ont passé un super moment."

Un moment d'autant plus fun que ces dames ont pu rire aux dépens du prince William, un peu abîmé par son déjeuner arrosé en haut des pistes : "Apparemment, les filles se sont bien marrées quand Kate leur a dit que William avait dû être raccompagné jusqu'au bas des pistes parce qu'il était trop ivre après ce fameux déjeuner le dimanche. Elles étaient hilares. Il n'avait pas le droit de skier parce qu'il avait trop bu. Le staff ne voulait pas qu'il risque de se blesser. Au début, Kate a trouvé cela très drôle, mais elle a moins apprécié lorsqu'elle a découvert les photos le montrant en train de danser avec cette Australienne [Sophie Taylor, dont le petit ami était également de la partie, NDLR]."

Le lundi 13 mars, William et Kate étaient les grands absents du rassemblement de la famille royale britannique en l'abbaye de Westminster pour les célébrations de la Journée du Commonwealth. Un forfait largement commenté et critiqué lorsque les images de la nuit de fête du futur roi d'Angleterre ont fait surface quelques heures plus tard.