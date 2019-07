Kate Middleton : Complicité retrouvée avec Meghan Markle à Wimbledon

Kate Middleton est apparue particulièrement apprêtée pour venir assister au prestigieux tournoi de tennis britannique, Wimbledon. Samedi 13 juillet 2019, c'est dans une robe déjà portée en 2016 lors d'une visite officielle à Kelowna, pour un voyage au Canada, qu'elle a été vue. Elle a retrouvé Meghan Markle, duchesse de Sussex.

D'une couleur vert sapin, avec épaulettes et boutons dorés, cette somptueuse robe cintrée est signée de la maison de couture italienne Dolce & Gabbana. Une superbe création, arrivant juste en dessous du genoux, au prix de 2150 livres sterling (soit près de 2400 euros). Pour accessoiriser sa tenue, la duchesse de Cambridge avait opté pour un petit sac à main crème, toujours de chez Dolce & Gabbana, à plus de 1 100 euros. Il faisait un joli rappel de couleur avec les escarpins à bouts pointus que portait Kate Middleton, dont la marque et le prix restent inconnus.

Une tenue très élégante particulièrement bien choisie pour cet événement sportif. L'épouse du prince William n'était pas seule pour assister aux matchs. Elle était accompagnée de Meghan Markle, qui avait choisi un look bien plus sobre : chemise blanche et longue jupe blanche et bleue Hugo Boss, à 350 livres sterling. Les deux femmes, que l'on dit en froid et même en guerre depuis des mois, ont fait preuve d'une très grande complicité ! Récemment, Meghan a aussi été très critiquée pour sa supposée attitude pendant le tournoi...

Assise à côté de la duchesse de Sussex, se trouvait Pippa Middleton, dans une superbe robe blanche à fleurs bleues et à volants. La soeur de Kate avait coiffé ses cheveux en queue de cheval, ce qui dévoilait ses jolies boucles d'oreille. Le trio a assisté à la défaite de Serena Williams, grande copine de Meghan, sèchement battue en finale par Simona Halep sur un score de 6/2 6/2.

C'est la seconde apparition publique de Kate Middleton en moins d'une semaine. Le 10 juillet 2019, c'est dans une tenue très estivale qu'elle s'est rendue au King Power Royal Charity Polo Day, avec ses trois adorables enfants, le prince George (5 ans), la princesse Charlotte (4 ans) et l'adorable prince Louis (1 an et 2 mois).