Kate Middleton, copycat de Lady Di : L'image de Diana jeune maman resurgit

Ce qui apparaît au premier degré comme un pur exercice de style peut aussi, subtilement, receler des intentions très personnelles : en choisissant une robe rouge pour son apparition ardemment guettée hors de la maternité de l'hôpital St Mary lundi 23 avril 2018 à Londres, Kate Middleton – et/ou sa styliste Natasha Archer –, spécialiste des tenues "clin d'oeil", avait-elle conscience que l'image viendrait se graver dans les annales auprès de celle de Lady Di ?

15 septembre 1984 : la princesse Diana vient de mettre au monde le prince Harry et paraît sur le perron de l'aile Lindo, entrée de la maternité VIP de l'hôpital St Mary situé dans le quartier de Paddington, le bébé dans les bras et le prince Charles à ses côtés. La princesse de Galles porte pour l'occasion un long manteau rouge de la marque Jan van Velden, sur une tenue blanche dont on distingue, sortant du col, un noeud lacé, rouge également. 23 avril 2018 : sur ces mêmes marches, la duchesse Catherine de Cambridge, devant une foule de médias et d'admirateurs, vient présenter avec le prince William son troisième enfant né le matin même, vêtue d'une robe rouge de Jenny Packham – sa styliste fétiche pour les grandes occasions... dont celle du rituel post-accouchement, puisqu'elle portait également des créations de la Britannique après la naissance du prince George et de la princesse Charlotte, respectivement en 2013 et 2015. En 2013, justement, sa robe à pois Jenny Packham n'avait pas manqué, déjà, d'éveiller des comparaisons avec celle, à pois également, portée par Diana à la suite de la naissance du prince William, en juin 1982...

Au-delà de l'émotion suscitée par ce rapprochement avec une belle-mère iconique qu'elle n'a hélas pas connue, l'écho, à plus de trente années d'intervalle, reconvoque aussi le fantôme d'un désir tristement inassouvi de Lady Di : celui d'avoir un troisième enfant, une fille. "Tout au long de sa vie, la princesse Diana a été une rêveuse. Enfant d'un foyer brisé, elle rêvait de vivre un mariage parfait. Épouse, elle rêvait d'avoir un mari aimant. Mère de deux enfants, elle rêvait d'avoir une fille, observent le chroniqueur royal Richard Kay et le journaliste Geoffrey Levy, pour le Daily Mail. Et même dans les moments les plus sombres après l'échec amer de leur mariage, elle s'autorisait à rêver que si seulement Charles et elle avaient pu avoir un troisième enfant – garçon ou fille –, leur mariage aurait peut-être été sauvé. Les amis de Diana se sont souvenu de cela hier lorsque le nouveau bébé de William et Kate est arrivé, lorsque les trois enfants que Diana avait toujours voulus sont devenus une réalité pour son fils aîné." "Triple dose de soucis", lâchait lundi en riant le duc de Cambridge, comblé mais un peu anxieux tout de même, avant de s'installer au volant de son Land Rover et d'emmener Catherine et le bébé à la maison.

Elle aurait aussi été la plus aimante des mamies, remarquait après la naissance du prince George sa grande amie et confidente Rosa Monckton...