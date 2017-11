Kate Middleton : Coup d'éclat grâce à Elizabeth II pour les noces de platine

Un baby bump ? Quel baby bump ? Alors que les regards du public sont attirés vers son ventre à chacune de ses sorties depuis l'annonce de sa troisième grossesse, Kate Middleton n'a eu besoin que d'une fraction de seconde et d'un aperçu de son cou, dans la soirée du 20 novembre 2017, pour faire sensation. La raison ? Un bijou fabuleux, gracieusement prêté par Sa Majesté la reine Elizabeth II.

La souveraine accueillait ce soir-là au château de Windsor, dans le Berkshire, son entourage pour fêter à l'occasion d'un dîner en famille ses noces de platine avec le prince Philip, duc d'Edimbourg. 70 ans de mariage célébrés quelques heures auparavant à travers quatre superbes photos officielles du couple dévoilées par la monarchie.

Aux abords de la résidence royale, les photographes de presse et journalistes n'ont pas manqué d'observer le ballet des voitures acheminant les convives, à commencer par les quatre enfants de la monarque et de son époux : le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward. Le prince William, la duchesse Catherine de Cambridge et le prince Harry partageaient la même limousine et, bien que celle-ci n'ait fait que passer devant les observateurs, ce fut suffisant pour remarquer le somptueux collier de perles (quatre rangées et un diamant central) dont Kate était parée, comme on peut l'observer sur des photos publiées par le Daily Mail. Au passage, on notera que la duchesse portait à nouveau la robe en dentelle Diane Von Furstenberg qu'elle avait mise en début de mois lors du gala de l'Anna Freud Centre et qu'elle portait déjà en 2014 alors qu'elle était enceinte de la princesse Charlotte.

Propriété d'Elizabeth II, il fut confectionné à partir de perles de culture que lui avait offertes le gouvernement japonais. La monarque le porta à de multiples reprises au cours des années 1980 à 1990, le prêtant par ailleurs occasionnellement à la princesse Diana, comme lors d'un dîner d'État en 1982.