Kate Middleton de sortie : elle donne des nouvelles de son petit Louis

Le planning de cette semaine est bien rempli pour Kate Middleton. Après avoir retrouvé Meghan Markle, le prince Harry et le reste de la famille royale pour fêter la Journée du Commonwealth lundi 11, la duchesse de Cambridge a fait une nouvelle apparition ce 12 mars 2019. L'épouse du prince William continue de s'engager auprès des familles et de l'éducation avec une visite au centre Henry Fawcett de Londres.

Radieuse en blouse violette Gucci, pantalon Jigsaw et sac à main Aspinal of London, la Britannique de 37 ans a apporté son soutien à des programmes soutenant parents, enfants et éducateurs. Tout en allant à la rencontre d'autres mamans, Kate Middleton s'est laissée aller à quelques confidences sur sa propre vie de famille avec ses trois enfants, George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (10 mois).

Le Daily Mail rapporte le témoignage d'une mère qui a pu échanger quelques mots avec la duchesse : "Elle nous a demandé ce qu'était la meilleure chose pour nous en tant que parent et nous a dit que pour elle, c'était de recevoir des câlins de la part de ses enfants. Elle était juste adorable, très terre-à-terre (...) Elle a dit que nous rencontrons tous des hauts et des bas en tant que parent, peu importe qui nous sommes." Une autre maman présente affirme que Kate Middleton a également donné des nouvelles de son cadet, le prince Louis, révélant ainsi qu'il a commencé à "se cogner partout" avec son trotteur et qu'elle "passe son temps à lui courir après".