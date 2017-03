Kate Middleton : Deux robes pour son 1er gala à Paris, elle fait sensation

Son époux, lui, s'est signalé en débutant et en concluant son discours en français, alors qu'une campagne baptisée "Les Voisins" célébrant les liens d'amitié entre la France et la Grande-Bretagne était lancée par la même occasion : "De la part de Catherine et moi-même, nous sommes tout à fait ravis d'être à Paris et d'être parmi vous ce soir, a commencé par dire le duc de Cambridge, avant de retrouver sa langue maternelle. Et pardonnez moi de continuer dès à présent dans la langue de Shakespeare afin de minimiser les risques de massacrer celle de Molière." Risque qu'il a habilement évité en ponctuant sobrement d'un sobre "c'est vraiment un plaisir d'être ici à Paris ce soir. Bonne soirée".

L'allocution du duc de Cambridge, à découvrir en intégralité sur le site de la monarchie britannique, exacerbait "l'amitié profonde", "forgée dans la sueur et dans le sang", des deux nations face aux défis et aux menaces du monde moderne, de difficultés économiques en dangers du terrorisme. "Catherine et moi, a-t-il encore souligné, avons été honorés de rencontrer nombre d'entre vous ce soir. Vous avez tous été invités parce que vous nous rappelez que nos deux nations ont aussi autre chose en commun : de jeunes gens doués et créatifs qui sont déjà en train de façonner le monde qui nous entoure - science, musique, cinéma, commerce, politique, sport, éducation..."

William menace...

Naturellement, un discours de William n'aurait pas été un bon discours sans un peu d'humour et de chambrage : "Comme tous les voisins, parfois nos deux nations s'encouragent mutuellement. Et parfois elles essayent, rivales, de dominer l'autre, ainsi que nous le verrons demain quand le Pays de Galles affrontera la France en rugby", a-t-il dit, faisant référence à la présence de Catherine et lui au Stade de France samedi pour cette rencontre du Tournoi des VI Nations. William y sera non seulement en tant que fervent supporter du XV du Poireau, mais aussi, pour la première fois, en tant que président de l'Union du rugby galloise, rôle qu'il a hérité en décembre de sa grand-mère la reine Elizabeth II.

La liste des invités pour ce tout premier gala parisien de la carrière royale du duc et de la duchesse de Cambridge rassemblait du gotha made in France, dont de nombreuses personnalités du showbiz, à l'instar de l'actrice britannique - installée à Paris - Kristin Scott-Thomas, des acteurs français Audrey Tautou et Jean Reno, accompagné de son épouse Zofia, ou encore de l'ex-footballeur Robert Pirès, venu lui aussi en couple. Quant à l'animation musicale, elle revenait à Elodie Frégé et son groupe Nouvelle Vague ainsi qu'aux Kids United.