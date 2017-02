Kate Middleton : Elégance bollywoodienne pour célébrer l'Inde à Buckingham

Bientôt un an après leur visite marquante en Inde, le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge avaient lundi soir (27 février 2017) l'occasion de raviver les précieux souvenirs ramenés de ce voyage officiel sans quitter Londres : au palais de Buckingham, la reine Elizabeth II donnait en effet une réception pour le lancement de l'année de la culture indo-britannique 2017, célébration des liens culturels forts entre les deux pays à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de l'Inde. Un gala, annoncé dès l'extérieur par la projection lumineuse d'un paon (emblème national du pays à l'honneur) et de figures dansantes sur la façade du palais royal, auquel prenaient également part le duc d'Edimbourg, époux de la souveraine, le prince Edward, leur plus jeune fils, et la princesse Eugenie d'York, leur petite-fille.

Dans la lignée des looks mémorables qu'elle avait arborés en Inde, la duchesse Catherine, après son coup d'éclat hollywoodien aux récents BAFTA Awards, était d'une élégance toute bollywoodienne dans une robe plissée champagne et couverte de détails argentés signée Erdem et perchée sur des escarpins lamés platine Oscar de la Renta - tenue judicieusement complétée par des boucles d'oreilles de la joaillière Anita Dongre, présente pour l'événement. Pour sa part, la monarque de 90 ans, fidèle à son style tout en couleurs pétantes, portait une robe Stewart Parvin violette.

De nombreuses personnalités, issues aussi bien du showbiz que du sport ou de la gastronomie, étaient conviées à ce raout, notamment Kunal Nayyar, fameux Rajesh de la série The Big Bang Theory, accompagné par son épouse le mannequin Neha Kapur, l'actrice Ayesha Dharker (la reine Jamillia dans Star Wars, épisode II) ou encore l'ancien joueur de cricket champion du monde Kapil Dev, idole de la discipline. Le réalisateur londonien Joe Wright (Pan), qui accompagnait sa femme Anoushka Shankar, fille de Ravi Shankar, et l'ancien footballeur Rio Ferdinand, qui se confiait récemment sur son difficile veuvage, étaient également dans l'assistance.

Les membres de la famille royale britannique ont pu échanger avec leurs invités dans une ambiance soigneusement pensée, entre exposition d'objets provenant de visites royales passées et de documents issus de la bibliothèque royale d'une part, et un buffet de spécialités inspirées de la gastronomie indienne réalisées par une brigade sous la direction du chef royal Mark Flanagan et du chef Uday du restaurant Veeraswamy, le plus vieux restaurant indien du Royaume-Uni. Buckingham Palace s'était d'ailleurs mis à l'heure indienne plusieurs heures avant la réception : au moment du rituel de la relève de la garde, la fanfare des Grenadiers avait joué une sélection de musiques indiennes, dont un extrait de la bande originale du film à succès Slumdog Millionaire.