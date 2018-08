Kate Middleton : Élégante et radieuse avec la reine, fin de vacances en Écosse

Les vacances d'été de la famille Cambridge ne seraient pas ce qu'elles sont sans une escale en Écosse pour visiter la reine à Balmoral.

Dimanche 26 août 2018, Kate Middleton et le prince William (qui ont fameusement passé une partie de leurs vacances d'été sur l'île Moustique) ont effectivement été aperçus en compagnie d'Elizabeth II dans un véhicule qui les emmenait à la traditionnelle messe célébrée à Crathie Kirk, non loin de la résidence d'été de la souveraine. Installée sur le siège passager au côté de l'épouse du prince Philip, la duchesse était très élégante dans un manteau gris, coiffée d'un chapeau noir. Une tenue sombre qui contrastait avec son magnifique sourire et le bleu vif de la toilette de la reine. William était quant à lui installé sur le siège avant, à côté du chauffeur.

Le trio n'était pas seul à se rendre à l'église puisque la princesse Anne, son époux Timothy Laurence et leur belle-fille Autum Philips ont été vus, à l'instar du prince Charles et du prince Edward (accompagné de son épouse Sophie Wessex et de leur fille Lady Louise Windsor, 14 ans), tous photographiés à bord de voitures séparées.

Bien que les enfants de Kate Middleton et du prince William n'aient pas été aperçus, la presse anglaise rapporte que George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (4 mois) étaient bien venus venus avec leurs parents pour passer le week-end au château de Balmoral. Habituellement, la famille Cambridge se rend en Écosse début septembre. Cette année, les plans ont été chamboulés en raison de la prochaine rentrée des classes, le prince George et la princesse Charlotte étant suffisamment grands désormais pour aller à l'école.