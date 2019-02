Kate Middleton en Irlande : nouveau look réussi pour une joyeuse visite

Après avoir démontré leurs talents sur un terrain de foot et derrière un bar, des pintes à la main, Kate Middleton et William poursuivent leur voyage surprise en Irlande du Nord ce jeudi 28 février 2019. En ce deuxième et dernier jour de déplacement, le couple royal s'est rendu à Ballymena.

Pour cette nouvelle apparition, la Britannique de 37 ans a rangé sa robe à paillettes de la veille au soir et misé sur un élégant manteau bleu de chez Mulberry (qui coûte plus de 2000 euros !) et une robe bleu marine signée Jenny Packham, une de ses marques favorites. Elle a complété son look d'une paire d'escarpins Rupert Sanderson, d'une pochette Jimmy Choo et d'une paire de boucles d'oreilles en saphir qui appartenait à Lady Diana.

Les parents de George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (9 mois) ont visité le Braid Arts Centre et apporté leur soutien à l'organisation Cinemagic qui utilise les films, la télévision et les technologiques auprès des plus jeunes, afin de les aider à découvrir de nouvelles compétences et opportunités. Le couple royal reste donc toujours aussi mobilisé dans les domaines de la jeunesse, l'éducation, les arts et le sport.