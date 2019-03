Kate Middleton en robe "modifiée" face à Victoria Beckham et David en amoureux

Lancée en grande pompe avec la Journée du Commonwealth, rendez-vous majeur de l'agenda officiel qui l'a vue retrouver publiquement – et jovialement – sa belle-soeur la duchesse Meghan de Sussex, la semaine de Kate Middleton s'est poursuivie intensément mardi 12 mars 2019. Quelques heures après sa visite matinale dans une crèche – l'occasion pour elle de faire quelques confidences sur le prince Louis, son petit dernier –, l'épouse du prince William se muait en belle du soir à la National Portrait Gallery.

Marraine depuis janvier 2012 du musée dominant Trafalgar Square, la duchesse Catherine de Cambridge prenait part à un gala de bienfaisance dont les bénéfices doivent servir à la rénovation et au réaménagement des lieux. Baptisé "Inspiring People: Transforming our National Portrait Gallery" (ce qu'on peut comprendre à la fois par "Des gens sources d'inspiration" et par "Inspirer les gens"), l'événement a résolument fait honneur à ce mot d'ordre : car des "people" qui "inspirent", il y en avait ce soir-là, et pas des moindres ! Le couple phare que forment David et Victoria Beckham (la créatrice flashait dans la nuit londonienne avec ses escarpins rose fluo), arrivé main dans la main, les mannequins stars Kate Moss (avec son compagnon Nikolai Von Bismarck), Alexa Chung et Jourdan Dunn, le chanteur Liam Payne ou encore la princesse Beatrice d'York, venue en couple, comptaient parmi les invités. Il ne manquait que George et Amal Clooney pour assurer le quota hollywoodien, mais ils étaient au même moment au palais de Buckingham, conviés au dîner de charité de la fondation du prince Charles, The Prince's Trust. Concurrence déloyale !

La duchesse Catherine, qui a son propre portrait exposé à la National Portrait Gallery parmi les nombreuses personnalités représentées, avait précédemment assisté au gala de la National Portrait Gallery en 2014 et en 2017. C'est d'ailleurs une robe vue sur elle en 2017 – à l'occasion de la cérémonie des BAFTA Awards – que notre experte du recyclage royal ressortait pour cette édition 2019, avec un petit twist : les manches de la création griffée Alexander McQueen, portée initialement avec les épaules nues, avaient été modifiées. Ou comment faire du neuf avec de l'ancien !