Kate Middleton, enceinte : Charmante monitrice de ski en Norvège, pour finir...

Comment les Scandinaves, que le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge étaient impatients de rencontrer, auraient-ils pu ne pas être sous le charme ? Trois jours après avoir entamé en Suède leur tournée officielle en hockeyeuse avide de buts, malgré sa grossesse avancée, Kate les a définitivement ravis en la concluant en skieuse en Norvège !

Arrivés de Suède jeudi 1er février 2018 à la mi-journée au sein du royaume du roi Harald V de Norvège, qui leur a offert de séjourner dans son palais à Oslo et les y a conviés à un déjeuner en privé puis à un dîner de gala (où la duchesse, enceinte de bientôt sept mois, a fait sensation dans une fabuleuse robe Alexander McQueen), William et Kate ont achevé vendredi 2 février leur mission diplomatique de quatre jours dans une ambiance parfaite.

Dans la matinée, le prince héritier Haakon de Norvège et son épouse la princesse Mette-Marit - leurs accompagnants sur place comme l'avaient été précédemment Victoria et Daniel de Suède de l'autre côté de la frontière - les ont conduits à l'école Hartvig Nissen, théâtre d'un programme télé très populaire dans le pays : Skam. Skam met en scène les écueils de l'adolescence (quête identitaire, harcèlement, relations sociales, vie sentimentale, troubles du comportement alimentaire ou encore agressions sexuelles), des thèmes chers au duc et à la duchesse de Cambridge, pleinement engagés dans l'action en faveur de la santé mentale des jeunes et de leur bien-être. Ils ont eu l'opportunité de rencontrer protagonistes et producteurs du feuilleton, et d'échanger sur le rôle des réseaux sociaux.

Le couple héritier a ensuite reçu William et Kate dans sa résidence, Skaugum, pour un déjeuner privé, en présence non pas des enfants d'Haakon et Mette-Marit (Ingrid Alexandra et Sverre Magnus se trouvaient sans doute à l'école), mais de Muffin Kråkebolle, l'un des chiots (qui a bien grandi !) enfantés en 2013 par leur labradoodle Milly Kakao.