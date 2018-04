Kate Middleton, enceinte : De retour à Londres, prête à accoucher !

Il y a encore peu, la duchesse Catherine de Cambridge, arrivée presque au terme de sa grossesse, faisait ses courses chez Waitrose près de sa maison à Sandringham, dans le Norfolk, déchargeant tranquillement elle-même son caddie pour mettre ses achats dans le coffre de son Range Rover... Mais, après avoir passé les deux dernières semaines à la campagne, entre Anmer Hall à Sandringham et Bucklebury dans le Berkshire, où vivent ses parents Carole et Michael Middleton, l'épouse du prince William est revenue à Londres, signe que l'accouchement ne devrait plus tarder à avoir lieu.

"Kate et sa famille ont passé d'agréables vacances de Pâques dans le Norfolk, mais désormais ils sont de retour à Londres, George a repris l'école et Charlotte va de nouveau à la crèche, révèle Emily Nash, la correspondante royale émérite du magazine Hello!. Je suis certaine que Kate sera ravie d'avoir quelques moments de tranquillité avant d'être mère de trois enfants."

Tout est prêt depuis déjà un petit moment à l'hôpital St Mary, où des restrictions d'accès et de stationnement ont été mises en place jusqu'à la fin du mois d'avril. L'aile Lindo, qui abrite la maternité de l'établissement, se prépare à accueillir pour la troisième fois en cinq ans la maman la plus scrutée du royaume, après la venue au monde du prince George le 22 juillet 2013 et celle de la princesse Charlotte le 2 mai 2015.

La dernière apparition publique de la duchesse de Cambridge remonte au dimanche de Pâques, le 31 mars : elle avait alors assisté avec une partie de la famille royale à la messe pascale célébrée à Windsor, en la chapelle St George où le prince Harry et Meghan Markle seront mariés le 19 mai prochain. Kate avait honoré son dernier engagement officiel avant son congé maternité quelques jours plus tôt, se rendant avec William au Parc olympique de Londres à l'occasion d'un événement de l'association SportsAid. Le sexe de ce troisième enfant et son prénom suscitent la curiosité du public et le duc de Cambridge a malgré lui fait le buzz récemment, semblant laisser échapper un sérieux indice penchant du côté d'un petit garçon lors d'une soirée au stade à Birmingham : "Je vais insister [sous-entendu : auprès de Kate, NDLR] pour qu'on appelle le bébé Jack", aurait-il lâché, avant de se raviser et d'ajouter : "... ou Jackie."