Kate Middleton enceinte : Elle ressort une robe bon marché portée pour Charlotte

Lorsqu'elle attendait le prince George puis la princesse Charlotte, Kate Middleton a toujours accordé sa confiance à Séraphine, une styliste française spécialisée dans les vêtements pour femmes enceintes à des prix abordables. L'épouse du prince William continue d'offrir à la marque une vitrine magnifique en portant ses pièces même si elles ne sont pas toutes inédites.

Au lendemain de son anniversaire – elle a fêté ses 36 ans le 9 janvier –, la duchesse de Cambridge a effectuée une sortie officielle en solo. Cette apparition de la future maman enceinte de son troisième enfant n'est la première de 2018 puisqu'elle avait participé à la messe célébrée en l'église Sainte Marie Madeleine le 7 janvier dernier.

Kate Middleton s'est rendue à l'école Reach Academy à Feltham, ville située à l'ouest de Londres, tout près de Twickenham. L'établissement a la spécificité de travailler en collaboration avec l'organisation Place2Be qui oeuvre pour la santé mentale des enfants en travaillant conjointement avec les élèves, les parents et le corps enseignant. Accueillie avec l'engouement et la chaleur qui se doit, Kate Middelton est apparue dans un manteau bleu marine Hobbs à 337 euros sous lequel elle portait une robe Seraphine à 73 euros que ses admirateurs connaissent déjà. La duchesse de Cambridge l'avait précédemment dévoilée en janvier 2015 lorsqu'elle était enceinte de Charlotte.

Rayonnante au contact des enfants, l'épouse du prince William les a attentivement écoutés lui chanter le titre classique I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free de Nina Simone. La future maman s'est dit "impressionnée" par la prestation qui lui a été offerte. "J'aimerais que tous les matins puissent commencer ainsi", a-t-elle commenté. Elle a également participé à un atelier d'arts plastiques, activité que Kensington Palace a choisi de mettre en avant sur son compte Instagram. Kate Middleton partage un joli moment de complicité avec l'une des élèves de la Reach Academy.