Kate Middleton : Enceinte, la duchesse se déhanche joyeusement en pleine gare !

C'est un scénario auquel on a fini par s'accoutumer : quelques semaines de souffrance et d'invisibilité, suivies de quelques mois au beau fixe, comme si de rien n'était... Enceinte d'un troisième enfant et privée de vie publique par de violents symptômes d'hyperémèse gravidique comme lors de ses deux précédentes grossesses, Kate Middleton semble en avoir bel et bien fini avec cette phase délicate du premier trimestre. Pour preuve, elle a accompagné par surprise les princes William et Harry en mission lundi 16 octobre 2017 et s'est offert une danse bien chaloupée avec l'ours Paddington dans la gare londonienne du même nom !

"La duchesse de Cambridge va mieux mais elle est toujours souffrante", avait pourtant communiqué au préalable une porte-parole du palais de Kensington à propos de cet engagement public auquel il n'était pas prévu qu'elle prenne part. Contre toute attente, une semaine après sa grande réapparition – son premier acte officiel depuis l'annonce de sa grossesse – pour la Journée mondiale de la santé mentale dans le cadre sécurisant du palais de Buckingham, Catherine se joignait à son mari et son beau-frère, signe qu'elle se sentait suffisamment bien, pour une rencontre avec des enfants bénéficiant de l'aide de plusieurs des associations qu'ils soutiennent.

Superbe dans une robe rose tendre Orla Kiely qui laissait deviner ses premières rondeurs, la duchesse, âgée de 36 ans, était même dans une forme éblouissante : alors que les équipes du film Paddington II, dont l'acteur Hugh Bonneville, étaient associées au trio royal pour cet événement en gare de Paddington soutenu par le fonds caritatif de la BAFTA dont le duc de Cambridge est le président, elle s'est ainsi laissé volontiers entraîner par le fameux ours dans quelques pas de danse énergiques, n'hésitant pas à se contorsionner pour tourner sur elle-même !