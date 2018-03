Kate Middleton, enceinte : Neige et -4°C, mais petite robe à fleurs et talons !

Le Royaume-Uni a eu beau subir une nouvelle offensive du froid et de la neige, le style de Kate Middleton est à toute épreuve, comme elle l'a démontré dans la soirée du mercredi 28 février 2018 : malgré la température dissuasive (-5°C hier soir dans la capitale anglaise) et la neige qui tombait dru, la duchesse de Cambridge, enceinte de huit mois, est sortie vêtue d'une petite robe à fleurs Orla Kiely et chaussée de talons hauts pour honorer une mission à la National Portrait Gallery - l'un de ses tout premiers patronages, depuis janvier 2012.

Quelques heures après le tout premier Forum de la Royal Foundation, qui réunissait de manière inédite le prince William, la duchesse Catherine, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle autour de leurs actions philanthropiques, Kate ressortait, en solitaire cette fois, pour le vernissage de l'exposition "Géants de l'ère victorienne : la naissance de la photographie d'art".

Elle-même passionnée de photographie, un talent d'ailleurs remarqué, et diplômée en histoire de l'art, la jeune femme de 36 ans a signé l'avant-propos du catalogue de cette exposition qui rend hommage à quatre pionniers : Julia Margaret Cameron (1815–79), Lewis Carroll (1832–98), Lady Clementina Hawarden (1822–65) and Oscar Rejlander (1813–75). La duchesse de Cambridge a également sélectionné quelques oeuvres qui composent le Patron's Trail (littéralement : le parcours de la marraine), pour lesquels elle a rédigé des commentaires personnels que les visiteurs pourront découvrir jusqu'au 20 mai.