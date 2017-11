Kate Middleton, enceinte : Robe courte et discours de maman, elle fait son effet

On avait bien compris, à la multiplication de ses apparitions récentes, que Kate Middleton était débarrassée des symptômes de début de grossesse qui l'ont une fois encore - comme lorsqu'elle était enceinte de George et Charlotte - contrainte à renoncer à ses engagements. Désormais, la duchesse de Cambridge démontre semaine après semaine, et même jour après jour, qu'elle se porte comme un charme. Et que son ventre s'arrondit...

Le public présent mercredi 8 novembre 2017 aux abords du site londonien où elle s'est rendue pour prendre part au Place2Be School Leaders Forum a pu le constater en scrutant son baby bump naissant sous une nouvelle robe bordeaux de la marque Goat (marque qu'elle avait portée au cours de sa seconde grossesse), courte et ravissante, portée avec un legging noir et accessoirisée d'une pochette Mulberry.

Au lendemain de sa participation éblouissante, dans une création Diane Von Furstenberg qui a également eu les faveurs de Meghan Markle, à un gala de l'Anna Freud Centre (AFNCCF) en faveur de la santé mentale des enfants, la duchesse Catherine s'associait donc à un autre des organismes qu'elle marraine depuis 2012. En l'occurrence Place2Be, qui assure un soutien psychologique en milieu scolaire pour les enfants vivant des situations difficiles.

Ce n'est pas le cas des siens, mais la jeune maman de 35 ans n'a pas hésité à faire une fois encore allusion au prince George (4 ans) et à la princesse Charlotte (2 ans) pour étayer son message et insister sur l'importance de ce combat qu'elle mène sans relâche : "Apporter un soutien aux enfants le plus tôt possible aide à améliorer la manière dont ils évoluent dans leur vie future. En tant que mère qui commence seulement à m'habituer à laisser mon propre enfant aux portes de l'école, il m'apparaît clairement que cela implique toute la communauté d'élever un enfant : directeurs d'école, enseignants, personnel de soutien, parents, nous sommes tous ensemble. Nous travaillons tous à donner aux enfants la force émotionnelle dont ils ont besoin", a-t-elle déclaré dans son discours d'ouverture, devant un collège d'experts venus de toute l'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de Galles, rassemblés pour aborder les points clés de cette problématique. Une maman qui, maintenant opérationnelle après avoir manqué la première rentrée de son grand garçon, organise son emploi du temps en fonction de celui de George.