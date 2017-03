Kate Middleton : Entre George et Charlotte de Cambridge, qui fait la loi ?

Il y a eu la partie solennelle, puis il y a eu celle qui l'était moins : après avoir sagement observé la révélation du monument réalisé par le sculpteur Paul Day, mémorial de guerre inauguré par la reine Elizabeth II dans le parc qui jouxte le ministère de la Défense à Londres, William, Kate, Harry, le prince Charles et la duchesse Camilla ou encore le prince Edward et la comtesse Sophie de Wessex sont allés à la rencontre des personnes invitées à la réception qui suivait, jeudi 9 mars 2017. 2500 invités, ça en fait quelques-unes, des rencontres.

Au milieu des officiers et des vétérans de guerre tout galonnés, la duchesse Catherine de Cambridge, élégamment chapeautée, a pu trouver quelques interlocutrices qui savent ce qu'il en est de vivre avec un homme accaparé par son devoir, elle qui a épousé en le futur roi d'Angleterre en 2011, à une époque où il était encore dans l'Armée de l'Air britannique. Forcément, cela instaure une complicité naturelle, et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée à parler famille avec l'épouse d'un membre d'une unité d'élite de la Marine.

"Nous avons toutes deux des fillettes âgées de 2 ans et elles font la loi, c'était un peu une conversation entre mamans, j'avais envie de parler d'autre chose que de la guerre, a ensuite rapporté l'intéressée, Samantha Burge, dont les deux filles ont à peu près le même âge que le prince George (qui aura 4 ans le 22 juillet prochain) et la princesse Charlotte de Cambridge (2 ans le 2 mai). Elle a dit que Charlotte grandit vraiment à toute vitesse. C'est elle qui commande. Elle a aussi dit qu'ils sont en train de devenir de bons copains, George et Charlotte."

Leur complicité était apparue l'an dernier à l'occasion de la tournée royale au Canada, où George et Charlotte étaient apparus lors d'une fête pour enfants - le petit garçon n'avait pas manqué de jalouser l'animal en ballon de sa soeur. Mieux vaut en profiter avant que la situation se gâte, car entre frère et soeur avec peu de différence d'âge, il risque d'y avoir de l'animation dans les années à venir !