Kate Middleton et le prince William en famille : le prince Louis, 1 an, marche

Le dimanche 19 mai 2019 a été une journée royale ! Pas seulement parce que Meghan Markle et le prince Harry ont célébré leur premier anniversaire de mariage en partageant des photos inédites de ce grand jour sur les réseaux sociaux, mais aussi parce que Kate Middleton, 37 ans, et son époux le prince William, 36 ans, sont sortis en famille.

Alors que l'édition 2019 du Chelsea Flower Show ouvre ses portes le 21 mai prochain, Kate Middleton a participé à la création d'un jardin ludique en association avec les architectes Andrée Davies et Adam White. Au programme, des cabanes, une rivière, de quoi se balancer. Autant d'activités que ses trois enfants et son mari ont eu le loisir de découvrir avant l'ouverture au public. Lors de cette sortie, des photos de la duchesse et du duc de Cambridge ont été réalisées, mais aussi du prince George, 5 ans, de la princesse Charlotte, 4 ans, et du prince Louis qui vient tout juste de fêter son premier anniversaire. Ces nouvelles images signées Matt Porteous sont l'occasion pour Kate Middleton et le prince William de partager une grande nouvelle : leur petit Louis marche !

Vêtu d'un petit short rouge à rayures blanches et d'un gilet bleu marine, le petit garçon de 1 an a attiré toute l'attention, pas du tout effrayé par les caméras. La chaîne ITV a été conviée pour cette sortie familiale et a pu obtenir des images à croquer de Louis, debout sur ses deux jambes. Son grand frère George de Cambridge et sa grande soeur Charlotte de Cambrigde ont quant à eux mis les pieds dans l'eau.