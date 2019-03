Kate Middleton et Meghan Markle en froid ? Une vidéo prouve le contraire

Non loin de leurs maris, les princes William et Harry, Kate Middleton et Meghan Markle semblent avoir partagé un bon moment entre deux poignées de main. Une vidéo prise lors de la réception organisée par la reine Elizabeth II montre en effet les deux duchesses de 37 ans échangeant quelques sourires au milieu des convives. De quoi balayer les rumeurs affirmant que la Britannique et l'Américaine sont en froid ?

Les deux belles-soeurs ne s'étaient pas affichées ensemble publiquement depuis Noël dernier. Leur apparition survenait alors que les médias britanniques les disaient distantes, voire fâchées, poussant ainsi le prince Harry et sa jeune épouse à déménager à Windsor. L'opposition entre les deux duchesses est telle que le palais de Kensington a publié un règlement en début de semaine pour limiter les messages déplacés de certains fans prenant le parti de l'une contre l'autre.