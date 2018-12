Kate Middleton et Meghan Markle "malpolie" : leur clash à Noël 2017 à Anmer Hall

Qu'il y ait des tensions en coulisses au palais de Kensington est une chose, qu'il y en ait à Sandringham en est une autre et, du côté de Buckingham, on préférerait évidemment que rien ne vienne ternir les célébrations familiales de Noël orchestrées dans le Norfolk par la reine Elizabeth II. Rien n'est moins sûr...

Le 25 décembre 2017, aux abords de la petite église Sainte-Marie-Madeleine qui accueillait comme chaque année la famille royale britannique pour la messe de Noël, Meghan Markle, fiancée au prince Harry depuis le mois précédent, se montrait alors pour la première fois auprès de Kate Middleton, au sein du clan de la monarque. Aucune ombre au tableau à signaler ; tout au contraire, une certaine complicité semblait s'installer, l'ex-actrice américaine bénéficiant de la bienveillance de la duchesse Catherine au moment de faire la révérence.

Quand Kate réprimande Meghan, "honteusement malpolie" : "affreuse dispute" à Anmer Hall

Un an plus tard, le millésime 2018 ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices, la faute à des bruits de couloir embarrassants : certaines sources ont annoncé que le prince William et la duchesse Catherine, dans le sillage de relations qui se sont rafraîchies au palais de Kensington, ne fêteraient délibérément pas Noël avec le prince Harry et la duchesse Meghan à Sandringham, passant l'intégralité des fêtes du côté des Middleton dans le Berkshire, comme en 2016. Il a fallu peu de temps pour que le Daily Mail s'inscrive en faux et affirme à l'inverse que les Cambridge participeraient bien, avec les Sussex, au rassemblement dans le Norfolk, mais la rumeur a fait tache, tandis que le prince Harry s'est lancé dans une improbable chasse à la taupe au palais afin de savoir qui renseigne la presse et fait courir des rumeurs déplaisantes.

Or, le quotidien britannique révèle également que, si ces rumeurs de dissensions ont commencé à poindre il y a quelques semaines, la mésentente ne date pas d'hier, ni même de la période tendue des préparatifs du mariage royal - où Harry aurait été colérique, Meghan incroyablement exigeante et Kate à fleur de peau. En fait, dès le Noël 2017, il y avait des frictions. Le Mail on Sunday, l'édition dominicale du Daily Mail, rapporte, citant une source "très bien placée" (un membre senior du personnel royal), que Kate Middleton et Meghan Markle s'étaient embrouillées à Anmer Hall, la maison de campagne qu'occupaient sur le domaine de Sandringham House le duc et la duchesse de Cambridge. "Meghan avait suggéré qu'elle ne se sentait pas accueillie chaleureusement dans la famille par tous ses membres. En réaction, le prince Charles avait essayé d'apaiser la situation en orchestrant une invitation à Anmer Hall. Il espérait que cela pourrait rapprocher les deux couples. Mais cela ne s'est pas bien passé. En fait, une "affreuse dispute" a éclaté entre eux", a divulgué un employé, affirmant que "l'ambiance s'est dégradée peu après l'arrivée d'Harry et Meghan" et que cette dernière a été "honteusement malpolie".

"Kate, poursuit cet informateur, s'est expliquée calmement avec Meghan. Ensuite, ça a dégénéré rapidement après que Meghan s'est plainte à Harry de s'être fait réprimander. Il a pris son parti, tandis que William a défendu Kate, qui était enceinte de cinq mois du prince Louis et ne voulait sûrement pas ce genre d'affrontement [depuis, les deux femmes auraient eu notamment un autre accrochage au sujet de leur personnel, NDLR]." L'atmosphère en était ensuite restait viciée un moment et le prince Charles, mis au courant par William lors de sa visite ultérieure, avait fait de son mieux pour la détendre. Rédacteur en chef de la matinale de la radio BBC 4 le 27 décembre 2017, Harry n'avait rapporté que des ondes positives de son séjour à Anmer Hall : "On s'est éclatés chez mon frère et ma belle-soeur, à courir partout avec les gosses [le prince George et la princesse Charlotte]", disait-il alors...

Les craintes de William...

Au-delà du froid entre Kate et Meghan, ce sont aussi les rapports fraternels des princes William et Harry qui commencent à préoccuper les observateurs, eux qui ont été très soudés face à la mort et l'absence de leur mère Lady Di. Une certaine distance aurait commencé à s'instiller entre eux depuis l'entrée de Meghan dans leurs vies et depuis, surtout, que l'aîné aurait fait part de ses doutes à son cadet : "Le problème, c'est que les Cambridge ont eu l'impression que les choses sont allées très vite entre Harry et Meghan. Cela inquiétait William, en particulier, et il se sentait suffisamment proche d'Harry pour lui faire part de son avis", relate un proche du duc de Cambridge, précisant que ces craintes sont également remontées aux oreilles de la reine Elizabeth II.