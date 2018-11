Kate Middleton et Meghan Markle sublimes pour un dîner privé avec leurs princes

Ces derniers jours, Kate Middleton, le prince William, Meghan Markle et le prince Harry multiplient les événements communs. Après avoir fêté ensemble les 70 ans du prince Charles, le 14 novembre 2018, avoir commémoré les 100 ans de l'armistice de 1918 le 11 et avoir passé la soirée du 10 au Royal Albert Hall, la duchesse de Cambridge et celle de Sussex se sont à nouveau retrouvées.

Toutes deux étaient accompagnées de leurs époux, le prince William pour Catherine et le prince Harry pour Meghan, afin d'assister au dîner privé organisé pour la Royal Foundation de Kensington Palace. L'événement s'est déroulé le 15 novembre à Victoria House et aucune photo n'a fuité hormis les quelques-unes publiées par l'artiste Tom Walker sur sa page Instagram.

Très honoré d'avoir chanté devant plusieurs membres de la famille royale, le chanteur écossais de 26 ans à qui l'ont doit le tube Leave a Light On a immortalisé cette inoubliable soirée en posant avec les deux couples. C'est ainsi que l'on découvre Kate Middleton radieuse dans une longue robe rouge de chez Preen. La duchesse de 36 ans a une fois encore recyclé sa garde-robe puisqu'elle avait porté cette même pièce en 2016 lors d'un voyage officiel au Canada avec le prince William et leurs deux enfants, le prince George et la princesse Charlotte.