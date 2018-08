Kate Middleton et prince William: A la fête avec Mick Jagger sur l'île Moustique

Les Cambridge poursuivent leurs vacances paradisiaques sur l'île Moustique. Dix ans après avoir découvert cette perle des Caraïbes, le prince William et Kate Middleton, qui en ont fait leur havre de paix favori, y ont leurs aises été comme hiver (ils ont coutume de s'y rendre une huitaine de jours en janvier avec le clan Middleton). Et, quelques jours après avoir célébré sous les tropiques le 5e anniversaire de leur fils aîné le prince George, ils se sont évadés en amoureux le temps d'une soirée très festive.

Le magazine Hello! a en effet appris, d'après des témoins sur place, que le duc et la duchesse de Cambridge ont dernièrement pris part à une fête sur le thème "a splash of gold" ("un trait d'or") organisée au Basil's Bar, un haut lieu de la vie de l'île réputé pour ses cocktails, sa carte, ses soirées musicales et... sa situation fabuleuse, les pieds dans le sable fin et l'eau turquoise. Le couple princier a profité de la première partie de l'événement, lequel a pu compter sur la venue d'autres célébrités britanniques, en l'occurrence le rockeur Mick Jagger - qui vient de fêter ses 75 ans - et sa fille Jade. "Ils étaient là pour la partie cocktails et l'ont jouée plutôt classe", a observé, relevant que William portait une chemise de la marque locale Pinkhouse Mustique, l'informateur de Hello!. Ce qui n'est pas très étonnant dans la mesure où le prince et la duchesse sont très amis avec le barman de l'établissement, Basil Charles, qui avait même créé un bar éphémère au Goring Hotel à Londres pendant la semaine où Kate avait passé sa dernière nuit de célibataire, à la veille de son mariage avec William le 29 avril 2011.

Il y a fort à parier que Michael et Carole Middleton jouaient ce soir-là les baby-sitters pour le prince George, la princesse Charlotte (3 ans) et le prince Louis (né en avril). Grâce à l'intimité dont toute la famille peut jouir sur l'île Moustique, William et Kate ont toujours pu profiter pleinement de leurs vacances, jouant au tennis, s'adonnant au snorkeling ou sirotant des cocktails au Cotton House, un cinq-étoiles.

Le séjour des Cambridge pourrait bien arriver à son terme : on peut en effet s'attendre à ce que le duc et la duchesse assistent samedi 4 août au mariage de Charlie van Straubenzee avec sa fiancée Daisy Jenks. Les princes William et Harry sont très proches des frères van Straubenzee (Thomas est d'ailleurs le parrain de la princesse Charlotte) et le cadet des fils du prince Charles devrait officier comme témoin du marié lors de la cérémonie qui, par coïncidence, se déroulera le jour même du 37e anniversaire de sa femme la duchesse Meghan de Sussex.