Kate Middleton et Rose Hanbury : La maîtresse de William en plein naufrage ?

Evincée plus tôt cette année du cercle d'amis du duc et de la duchesse de Cambridge suivant la volonté expresse de Kate Middleton après l'émergence des rumeurs d'infidélité du prince William, Rose Hanbury réapparaissait contre toute attente en leur compagnie - mais à distance raisonnable - le 3 juin 2019, invitée elle aussi au dîner d'Etat offert par la reine Elizabeth II en l'honneur de la visite du président Trump et son épouse Melania.

Ce soir-là, Rose, marquise de Cholmondeley, ne portait pas son alliance. Mariée depuis 2009 à David Rocksavage, marquis de Cholmondeley, qu'elle accompagnait au palais de Buckingham à l'occasion de ce banquet, la jeune femme de 35 ans vivrait-elle une période difficile dans sa propre vie de couple ? C'est en tout cas en ce sens que Katie Hind, chroniqueuse pour l'édition dominicale du Daily Mail, interprète l'absence d'anneau à l'annulaire de sa main gauche, là où il y en avait un par le passé. Et de partager sa crainte que Rose Hanbury, qu'elle dit avoir trouvée "morose" lors de son passage devant la presse au palais de Buckingham, endure actuellement "une autre peine de coeur". Manière à peine voilée d'évoquer, après sa brouille terrible avec Kate Middleton, la fin possible de son mariage - ou du moins une sérieuse zone de turbulences.

Il est certain que l'existence de Rose Hanbury, qui jouissait jusqu'alors d'un relatif anonymat, a basculé depuis que son nom est apparu en mars 2019 dans la presse du coeur comme étant celle avec qui le prince William aurait trompé la duchesse de Cambridge alors qu'elle était enceinte de leur troisième enfant, le prince Louis. Les deux couples sont voisins dans le Norfolk, où le marquis et la marquise de Cholmondeley vivent dans un château cossu à une poignée de kilomètres d'Anmer Hall, la maison de campagne des Cambridge à Sandringham, et furent un temps proches au point de dîner régulièrement ensemble. Le prince George a d'ailleurs déjà eu l'occasion de jouer avec les enfants de Rose et David, deux garçons, Alexander et Oliver.

Une amitié qui n'a pas résisté au scandale : naguère intime avec Rose Hanbury, qui se trouve par ailleurs être la petite-fille d'une demoiselle d'honneur du mariage de la reine Elizabeth II, Kate Middleton a exigé que David et elle soient mis à l'écart. "Kate a été claire, elle ne veut plus les voir et veut que William les fasse disparaître, malgré leur statut social", a révélé au Sun une source proche de la situation.