Kate Middleton et ses enfants : Leurs looks Topshop et Nike à petit prix

"Ils ressemblaient à n'importe quelle autre famille, profitant de la journée et passant un bon moment, a commenté un témoin au Daily Mail. Les enfants n'ont pas fait de crises de colère et ils semblaient tous très simples." Une attitude en accord avec leurs tenues de campagne ce jour-là : Kate Middleton portait un chemisier Topshop à 40 euros, une veste Barbour à 180 euros, des bottes Berghaus et une paire de lunettes de soleil Ray-Ban. Le prince George (5 ans) était quant à lui vêtu d'une polaire Columbia à 29 euros et d'une paire de baskets Nike à 35 euros. Seule la petite Charlotte (3 ans) avait un look plus sophistiqué en robe à carreaux Irulea (104 euros), une marque espagnole.

Kate Middleton est loin d'être le membre de la famille royale le plus dépensier en matière de garde-robe, contrairement à sa belle-soeur Meghan Markle. Adepte du recyclage de tenues depuis des années, la duchesse de 37 ans n'hésite pas à porter certaines pièces à plusieurs reprises. Toutefois, elle semble avoir récemment opéré un virage mode plus audacieux à base de robe pailletée et manteau inspiré des films Harry Potter.