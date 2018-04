Kate Middleton et William, 7 ans de mariage : le bel hommage en image du palais

Sept ans de mariage, un cap fatidique, en amour... Exceptionnellement, en ce 29 avril 2018, ce ne sont pas les noces imminentes et ultramédiatiques du prince Harry et de Meghan Markle qui focalisent l'attention, mais plutôt le souvenir de celles, grandioses et émouvantes, du prince William et de Kate Middleton.

Il y a sept ans jour pour jour, le 29 avril 2011, William et Kate entamaient une longue route à deux et c'est en ce sens que le palais de Kensington a célébré leur anniversaire de mariage, publiant sur les réseaux sociaux une photo souvenir aux allures de clin d'oeil : on les voit s'échappant du palais de Buckingham, après leur apparition et leur baiser mémorables au balcon, à bord de la superbe Aston Martin DB6 volante que le prince Charles avait reçue en cadeau de 21e anniversaire et mise à leur disposition pour le grand jour. "Just wed" ("jeunes mariés") pouvait-on lire sur la plaque minéralogique fantaisie préparée pour l'occasion, tandis que des ballons flottaient au-dessus de la décapotable, conduite par le duc de Cambridge...

Sept ans plus tard, le prince William et la duchesse Catherine ont déjà parcouru un sacré bout de chemin. Le 23 avril 2018, ils ont accueilli leur troisième enfant : le prince Louis est venu agrandir la famille, accueilli avec enthousiasme par son grand frère le prince George, 4 ans, et la princesse Charlotte, qui en aura 2 le 2 mai.

Joyeuses noces de laine à William et Kate !