Kate Middleton et William à Paris : Tétanisés par le suspense...

Les Cambridge se souviendront longtemps de leur première venue au Stade de France lors du deuxième et ultime jour de leur visite officielle en France. Samedi 18 mars, Kate Middleton et le prince William étaient en effet à la Plaine Saint-Denis pour assister au match de rugby qui opposait la France au pays de Galles, en clôture du Tournoi des Six nations.

Pour la toute première fois, le duc de Cambridge y représentait officiellement l'Union du rugby galloise, dont il est récemment devenu le parrain en remplacement de sa grand-mère, la reine Elizabeth II. Et il faut bien avouer que ce match était tout simplement haletant, le XV de France ayant fait plier le pays de Galles 20 à 18 à la fin de la rencontre, après vingt minutes de temps additionnel – du jamais vu.

Vêtue d'un manteau rouge de la marque Carolina Herrera, la duchesse de Cambridge était toujours aussi chic, installée à la gauche de son mari dans les tribunes. Sur place, Kate et William ont notamment salué le président de la fédération galloise de rugby, Dennis Gethin, et avec le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner.

Tétanisés par le suspense, Kate et William se tenaient le visage entre les mains

Le souffle coupé par des mêlées à n'en plus finir, des fautes à répétitions des Gallois qui ont changé plusieurs fois de pilliers ou bien encore un imbroglio après le carton jaune de Samson Lee, les parents de George (3 ans) et Charlotte (22 mois) ont été vus en train d'échanger quelques mots complices, lorsqu'ils n'étaient pas en train de se tenir le visage entre les mains, tétanisés par ce trop plein de suspense.

Quelques heures plus tôt, le futur roi d'Angleterre et son épouse avaient fêté l'amitié franco-britannique à travers le rugby en rencontrant des enfants des clubs de rugby de la région parisienne et fait quelques passes avec eux sur l'esplanade du Trocadéro. Avant de prendre la pose devant la Tour Eiffel, le couple princier s'était par ailleurs rendu au musée d'Orsay pour une rapide visite, où ils ont pu découvrir certaines oeuvres impressionnistes qui seront pour la plupart exposées au Tate Britain à Londres en fin d'année.

Arrivés vendredi à Paris, Kate Middleton et le prince William ont été reçus sur le perron de l'Elysée par le président François Hollande pour une visite de courtoisie. Le soir, ils assistaient à un gala prestigieux organisé en l'honneur de l'amitié franco-britannique. Samedi matin, ils avaient débuté leur journée en visitant les Invalides pour découvrir l'histoire de ce site, son travail de soutien aux vétérans et les programmes de réhabilitation. Sur place, ils avaient aussi rencontré des victimes et des secouristes des attentats de Paris et de Nice.

Le couple vedette de la famille royale britannique a quitté la capitale française samedi en fin d'après-midi, comme l'a souligné le compte Twitter de Kensington Palace. Ce n'est qu'un au revoir...