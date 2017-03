Kate Middleton et William à Paris : Les Kids United mettent la honte au prince ?

Les Kids United viennent, c'est certain, de réussir un buzz international aux dépens du prince William ! Invités exceptionnels du gala organisé vendredi soir à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris en l'honneur du duc et de la duchesse de Cambridge, dont la première visite officielle dans la capitale venait de débuter, les jeunes chanteurs ont peut-être frôlé bien malgré eux l'incident diplomatique...

La soirée était placée sous le signe de l'indéfectible amitié, "forgée dans la sueur et dans le sang" pour paraphraser l'allocution de William, entre la Grande-Bretagne et la France, et toutes les conditions - y compris l'allure sensationnelle de Kate - semblaient réunies pour que celle-ci en sorte raffermie en dépit de la sortie prochaine de l'Union européenne des Britanniques. Nombre de personnalités connues du grand public ou non et représentant des secteurs-clés, des actrices Kristin Scott-Thomas et Audrey Tautou et de l'acteur Jean Reno à l'ex-footballeur Robert Pirès et au navigateur Armand Le Cléac'h, étaient rassemblées pour cette célébration qui coïncidait avec le lancement de la campagne Les Voisins, exacerbant le trait d'union entre les deux côtés de la Manche. Côté animation musicale, Elodie Frégé et le groupe Nouvelle Vague avaient l'occasion d'interpréter leur version très latine du fameux God Save the Queen. Quant aux Kids United, on le leur donnerait sans confession, le God Save the Queen ; pourtant leur contribution s'est avérée plus osée qu'il n'y paraît...

Alors, happy... ou pas ?

Erza, Esteban (et sa nouvelle coupe), Gabriel, Gloria et Nilusi avaient en effet prévu d'interpréter leur reprise du joyeux tube Happy de Pharrell Williams, qui figure sur leur premier album plébiscité, Un monde meilleur. A leur arrivée à l'ambassade, élégants comme tout, ils en avaient d'ailleurs gentiment donné un avant-goût a cappella dans la cour pour les reporters présents.

Rebecca English, correspondante émérite du Daily Mail qui a l'habitude de couvrir les déplacements du prince William et de la duchesse Catherine, en a filmé quelques instants et les a partagés via son compte Twitter, totalement morte de rire. "Je galère à taper ce tweet tellement j'en ris", écrivait-elle alors en précisant la raison de son hilarité : "C'est la chanson sur laquelle le prince William a dansé à Verbier." Eh oui : lors de son escapade aux sports d'hiver entre copains dans la station suisse, le duc de Cambridge a été filmé à son insu en pleine transe sur la piste de danse de la boîte de nuit Farinet, au son notamment du hit de Pharrell mais aussi You've Got the Love (Florence and the Machine) et I Got 5 On It (Luniz). Les images ont fait le tour du monde et suscité la polémique, tandis que les autres membres de la famille royale se réunissaient pour la messe du Commonwealth Day.