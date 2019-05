Kate Middleton et William de retour au pays de Galles, leur première adresse

Côté look, la duchesse de Cambridge a une nouvelle fois recyclé une de ses pièces favorites en portant son blazer rouge Philosophy by Lorenzo Serafini avec un col roulé noir, un jean noir et des bottes Aquatalia. Côté accessoires, la Britannique de 37 ans avait opté pour un sac à main de la marque Aspinal of London et une paire de boucles d'oreilles Kiki McDonough, une autre de ses marques fétiches. Plus tard dans la journée, la mère de George (5 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) a enfilé une parka et des bottes pour se rendre sur la plage de Newborough, toujours sur l'île d'Anglesey. Une nouvelle visite lors de laquelle les Cambridge se sont intéressés aux efforts des particuliers et organisations de la région pour préserver leur environnement naturel.