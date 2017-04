Kate Middleton et William : Elégant duo de Pâques face à la reine Elizabeth II

Dimanche 16 avril à Windsor, la famille royale britannique est de nouveau réapparue en public lors de la traditionnelle messe organisée à l'occasion des fêtes de Pâques.

Venus prier à la chapelle Saint-Georges, la reine Elizabeth II et son époux le prince Philip sont apparus sur leur 31, très souriants. Vêtue de turquoise, la souveraine de 90 ans tenait en ses mains un bouquet de fleurs et n'a pas manqué de saluer les caméras.

Celle qui a fêté le 6 février dernier ses 65 ans de règne n'était pas seulement venue avec son mari. Sur place, de nombreux membres de la famille royale ont été vus, à commencer par Kate Middleton et le prince William, dont il s'agissait de la toute première sortie publique depuis le 5 avril, date à laquelle ils avaient assisté à la messe en hommage aux victimes de l'attentat de Londres.

Apprêtée d'un manteau crème de la styliste Catherine Walker, la duchesse de Cambridge était radieuse et semblait en pleine conversation avec son époux. Face aux parents des petits George (3 ans et demi) et Charlotte (2 ans le 2 mai) se trouvaient la princesse Beatrice d'York (28 ans) et sa soeur la princesse Eugénie d'York (27 ans), filles du prince Andrew et de Sarah Ferguson. L'épouse du prince Edward, la comtesse Sophie de Wessex, étaient également présentes avec ses enfants Lady Louise (13 ans) et James Mountbatten-Windsor (9 ans), à l'instar de Peter Philips et son épouse Autumn Phillips.