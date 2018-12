Kate Middleton et William en froid avec Meghan et Harry ? Leur Noël en jeu

Contrairement aux récentes rumeurs affirmant que le prince William et Kate Middleton prendraient leurs distances avec le prince Harry et Meghan Markle, au point qu'ils ne passent pas les fêtes de fin d'année ensemble, les deux couples seront bel et bien réunis pour Noël. Les parents de George, Charlotte et Louis ne passeront donc pas Noël avec la famille Middleton dans le Berkshire, comme l'avaient affirmé plusieurs sources il y a quelques jours.

Comme l'indique le Daily Mail ce 2 décembre 2018, les deux princes et leurs épouses respectives passeront le réveillon et la messe de Noël avec la reine. Comme à son habitude, Elizabeth II et sa famille se réuniront dans la demeure royale de Sandringham, dans le Norfolk. Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, devrait également être de la partie.

Les rumeurs de froid entre les deux couples sont parties de sources affirmant que Meghan Markle et Kate Middleton n'avaient pas réellement tissé de lien depuis l'arrivée de l'Américaine au sein de la famille royale. Une relation tout juste cordiale qui aurait eu un impact sur la complicité de leurs maris. La prise de distance est par ailleurs effective puisque le prince Harry et son épouse s'apprêtent à déménager de Kensington Palace, où ils résidaient avec le prince William et Kate Middleton depuis leur mariage. Ils devraient emménager au Frogmore Cottage, à Windsor, avant l'arrivée de leur premier enfant en avril prochain.