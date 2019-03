Kate Middleton et William main dans la main ? C'est possible, la preuve en vidéo

Rares sont les démonstrations d'affection publiques entre le prince William et Kate Middleton. Alors, lorsque le duc et la duchesse de Cambridge s'affichent au grand jour main dans la main, pendant plus de cinq secondes, on frôle l'événement royal ! Un moment de complicité capturé par une fan près du palais de Kensington, ce 6 mars 2019.

Ce mercredi, le couple s'est envolé pour le nord de l'Angleterre afin d'y visiter la ville de Blackpool. A midi, les parents de George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (10 mois) ont quitté Londres et leur résidence royale. Et c'est en se tenant tendrement la main que Kate Middleton et son mari ont rejoint leur hélicoptère pour arriver en début d'après-midi dans la ville côtière.