Kate Middleton et William se mettent à la page pour la naissance du royal baby

Superbe une fois encore samedi dernier pour célébrer dans la plus pure tradition – et en vert, of course – la Saint Patrick, Kate Middleton ne devrait plus tarder à entamer son congé maternité à l'occasion de la naissance prochaine de son troisième enfant avec le prince William (qui anoblissait ce mardi 20 mars 2018 l'ex-Beatle Ringo Starr).

Enceinte de huit mois, la duchesse de Cambridge pourrait ainsi effectuer le 22 mars 2018 sa dernière sortie avant l'accouchement : en compagnie de son mari, elle doit ce jour-là prendre part à plusieurs événements organisés dans la perspective du rassemblement des chefs d'États du Commonwealth en avril, mois au cours duquel il est prévu qu'il accouche. Cela pourrait-il arriver le 23, jour de la Saint George, prénom de son fils aîné ? Ou bien le 29, jour de leur septième anniversaire de mariage ? Le terme de sa grossesse est bien entendu une information soigneusement gardée secrète.

Dernier signe date de l'imminence de l'heureux événement, les services du duc et de la duchesse de Cambridge ont créé sur le site de la famille royale britannique une page dédiée à l'arrivée prochaine du "troisième bébé" du couple, promettant que toutes les nouvelles à ce sujet y apparaitront en temps utile. Pour l'heure, on n'y trouve que le tweet émis au mois d'octobre pour confirmer la grossesse, un mois après sa révélation.

En attendant, les pronostics vont encore bon train au royaume des paris, concernant le sexe de l'enfant ou le prénom qu'il recevra. D'une part, alors que la tendance penchait du côté d'une seconde fille, elle s'est rééquilibrée suite aux récents looks bleus de la duchesse, et d'autre part, les prénoms à forte saveur "historique", tels Arthur, Henry, Mary ou Alice, sont plébiscités. Le prince William et la duchesse Catherine joueront-ils l'effet de surprise, à l'instar dernièrement de la princesse Madeleine, dont le troisième enfant se prénomme Adrienne ?