Kate Middleton et William : Soirée au bal avec une star de Game of Thrones

Sur place, s'il n'a pas été tellement question de danses de salon, William et Kate ont pu rencontrer un certain nombre de personnalités, aussi bien allemandes que britanniques, du monde de la culture au cours d'une réception à l'initiative du British Council. Parmi elles figuraient Sam Riley (l'acteur anglais, vu dans Control et Maléfique, est marié à l'actrice allemande Alexandra Maria Lara et vit à Berlin avec elle et leur fils Ben, 3 ans) et Thomas Wlaschiha, l'une des stars de la série Game of Thrones, dans laquelle il incarne Jaqen H'ghar. Une aubaine pour le duc et la duchesse de Cambridge, ouvertement fans de la saga (ils avaient fait cette confidence en avril dernier dans les studios de BBC Radio 1) et qui n'ont pas hésité à tenter d'en savoir plus sur la suite des événements dans GoT...

"Ils ont dit qu'ils adoraient Game of Thrones et ont regardé toutes les saisons, a témoigné Thomas Wlaschiha après leur conversation. Ils voulaient des spoilers mais je leur ai répondu que je ne pouvais rien leur dire. Je suis surpris qu'ils aient le temps de regarder une série qui dure si longtemps." Egalement de la partie, l'actrice germanique Jana Pallaske, vue dans Inglorious Basterds, a pour sa part observé que la duchesse de Cambridge semblait adorer Berlin et a loué sa grâce : "Elle est si majestueuse, c'est mon objectif", a-t-elle notamment confié.