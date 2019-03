Kate Middleton fâchée avec son amie marquise ? Des rumeurs pour la blesser

Difficile de s'y retrouver dans les rumeurs qui entourent Kate Middleton depuis quelques jours. Ce week-end, il a en effet été affirmé que la duchesse de Sussex était particulièrement remontée contre une de ses amies, Rose Hanbury, la marquise de Cholmondeley. Une "terrible brouille" dans laquelle le prince William aurait même été pris a partie. Finalement, toute cette histoire serait fausse et aurait pour seul et unique but de porter atteinte à Kate Middleton.

Ce 24 mars 2019, l'expert royal Richard Kay affirme dans le Daily Mail : "Les rumeurs sont fausses. Je peux aussi révéler que les deux côtés ont envisagé d'engager une action légale, mais ils ont choisi de les ignorer." Les deux femmes seraient blessées par ces rumeurs, tandis que leurs maris n'auraient pas su s'il fallait en rire ou s'en plaindre. Au delà de ces ragots, les Cambridge et les Cholmondeley ne seraient finalement pas si proches. Cette prétendue rivalité auraient commencé à émerger dans les dîners mondains en fin d'année dernière et ce, pour dégrader l'image de la populaire Kate Middleton.

Ex-mannequin de 35 ans, Rose Hanbury est mariée depuis dix ans à David Rocksavage, le marquis de Cholmondeley, de vingt-trois ans son aîné. Avec ses trois enfants, des jumeaux de 10 ans et une fille de 3 ans, le couple réside à Houghton Hall, une grande demeure située dans le Norfolk, à quelques kilomètres seulement d'Anmer Hall, où vivent Kate Middleton, William et leurs trois enfants. Mais, loin d'avoir passé beaucoup de temps ensemble, comme l'affirmaient les rumeurs, les deux couples ne se seraient vus que trois fois. Même si Rose Hanbury et son mari figuraient parmi les invités du mariage de Kate et William en 2011, ils ne seraient pas des amis intimes pour autant.