Kate Middleton, fermière au top : Pour la duchesse, le bonheur est dans le pré

Au repos depuis la fin du marathon de Londres, qui s'est couru le 23 avril et pour lequel elle s'est démenée avec les princes William et Harry dans le cadre des actions en faveur de la santé mentale de leur campagne Heads Together, Kate Middleton a repris en douceur. Après un long répit mérité, mis à profit pour fêter le 2e anniversaire de sa fille la princesse Charlotte, la duchesse s'est en effet mise au vert en jouant les éleveuses d'un jour à la campagne ! Un exercice dans lequel elle s'est montrée particulièrement à l'aise, d'autant qu'elle a révélé avoir plein d'animaux chez elle...

Pur produit du Berkshire rural, où elle est née et a été élevée, la duchesse Catherine de Cambridge s'est rendue mercredi 3 mai 2017 dans une ferme du Gloucestershire, à Arlingham, accompagnant des élèves et professeurs du quartier londonien de Vauxhall en classe verte. Une sortie organisée avec le concours de l'association Farms For City Children, créée par l'auteur de livres pour enfants Michael Morpurgo (auquel on doit notamment le best-seller adapté au cinéma War Horse) et sa femme Clare, également présents : comme son nom l'indique, l'organisation, outre son rôle d'éveil à la littérature, permet aux enfants des villes de passer du temps dans de véritables fermes.

L'occasion pour les jeunes gens de découvrir le quotidien d'une telle exploitation et pour Kate, en jean Zara, coupe-vent kaki Troy London et bottes, de se consacrer à des tâches très natures : d'un enclos à un autre, on a pu la voir s'occuper des moutons, cochons et poulets, nettoyer le poulailler en prodiguant plein d'informations utiles, mais aussi planter des oignons dans le potager. "Ils donnent du goût aux plats, on peut mettre des oignons dans le curry", a-t-elle à ce sujet fait remarquer - rappelant au passage son goût pour la cuisine relevée que William encaisse mal ! - à un élève soulignant que les oignons font pleurer. La séquence "le bonheur est dans le pré" la plus marquante aura été le nourrissage au biberon d'un agneau de six semaines baptisé Stinky - un nom très glamour ("Puant", "schlingueur") hérité d'une infection stomacale et de diarrhées dont a souffert le jeune ovin peu après sa naissance : "Les enfants l'ont appelé comme ça et le nom est resté", a expliqué le propriétaire de l'exploitation, John Goodman, confiant aux journalistes que les bambins seraient horrifiés s'ils savaient que Stinky, qui a frôlé la mort à plusieurs reprises et a dû être séparé de sa mère, doit finir à la boucherie... Kate aussi sans doute, vu la douceur avec laquelle elle l'a nourri.