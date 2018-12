Kate Middleton furieuse contre Meghan Markle: ce qu'elle a trouvé "inacceptable"

Le personnel au service de Meghan Markle semble éprouver quelques difficultés face aux exigences et au comportement autoritaire, voire despotique, de la duchesse de Sussex, comme la démission brutale d'une proche collaboratrice ou l'affaire du désodorisant pour la chapelle Saint-George l'ont dernièrement mis en évidence. Mais si l'épouse du prince Harry s'en prend aussi au staff de sa belle-soeur par alliance Kate Middleton, la situation pourrait vite dégénérer...

Dernier épisode en date d'un feuilleton qui s'annonce aussi captivant que tapageur, la duchesse de Cambridge et la duchesse de Sussex, dont on dit les relations plutôt très fraîches, auraient eu un vif accrochage après que Meghan s'en est pris à du personnel de Catherine, avant son mariage avec le prince Harry en mai dernier. "Furieuse", la femme du prince William, âgée de 36 ans, aurait signifié qu'elle trouvait cette attitude "inacceptable" : "C'est mon personnel et c'est à moi de m'adresser à eux", aurait-elle asséné à l'ex-actrice américaine de 37 ans, selon des propos rapportés par The Sun. Autant dire que la dissociation annoncée du personnel du palais de Kensington de façon à ce que les Cambridge et les Sussex ait chacun leur équipe dédiée s'avère urgente.

"Elles se sont disputées quand Meghan a pourri le staff de Kate. C'est un problème épineux, mais c'était un cas isolé et elles sont déterminées à maintenir une relation positive, même si, de toute évidence, elles sont très différentes dans leur approche", détaille l'informateur du tabloïd. Difficile de savoir si l'incident a bien eu lieu et quelle est la part de vérité dans ce récit, mais l'accumulation des témoignages et indiscrétions mettant à jour des rapports tendus et visant de manière récurrente le style autoritaire de Meghan Markle finit par susciter des questionnements légitimes.

Deux jours plus tôt, de précédentes révélations faisaient état d'un autre incident impliquant la duchesse Catherine, qui aurait craqué et fondu en larmes lors d'un essayage de robe de sa fille la princesse Charlotte de Cambridge en vue du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, au cours duquel la fillette de 3 ans était porteuse de fleurs. Simple débordement émotionnel post-grossesse, alors qu'elle venait de mettre au monde le prince Louis ? Ou dommage collatéral de ces relations supposément tendues avec la mariée ? Cette dernière a provoqué la stupéfaction de Buckingham Palace lorsqu'elle a demandé à ce que du désodorisant soit vaporisé dans la chapelle Saint-George avant l'arrivée des invités du mariage, pour masquer une "odeur de renfermé" qui lui déplaisait. Requête que le Royal Household avait jugée inconvenante et avait retoquée.

Si chacune des apparitions conjointes des deux duchesses est une franche réussite et profite au capital charisme de la famille royale, les coulisses semblent moins idéales. Le déménagement imminent d'Harry et Meghan pour le Frogmore Cottage à Windsor, loin du Nottingham Cottage (palais de Kensington) qu'ils jugent trop étriqué (et, peut-être, trop voisin de l'appartement 1A beaucoup plus cossu qu'occupent les Cambridge), aidera-t-il à faire retomber la pression ?