Kate Middleton : George et Charlotte de Cambridge sont en vacances !

Pour les Cambridge, l'heure des grandes vacances a sonné ! Si Kate Middleton, après une première apparition lumineuse du côté des courts de Wimbledon, devrait se montrer à nouveau au All England Lawn - dont elle est la marraine - au cours de la quinzaine et en tout particulièrement pour le dénouement, il va aussi lui falloir, en privé, trouver comment occuper ses enfants : le prince George, qui aura 6 ans le 22 juillet, et la princesse Charlotte, qui a eu 4 ans le 2 mai, n'ont désormais plus école jusqu'au mois de septembre.

La petite fille du prince William a fini l'année la première, passant mercredi 3 juillet 2019 son dernier jour à la crèche Willcocks, dans le quartier de Kensington à Londres. George, quant à lui, achevait vendredi 5 juillet sa deuxième année à l'école Thomas's dans le quartier de Battersea, où sa petite soeur se prépare à le rejoindre à la prochaine rentrée.

D'ici-là, les Cambridge devraient se mettre au vert loin de Londres ; les possibilités ne manquent pas, entre leur maison de campagne (Anmer Hall) dans le Norfolk, la propriété des Middleton dans le Berkshire, celle du prince Charles en Ecosse (Birkhall), voire les Caraïbes, où ils étaient allés se ressourcer au cours de l'été 2018 sur l'île Moustique, où la famille de Kate a ses habitudes. Juste avant, toute la famille s'était réunie le 9 juillet 2018 au palais St James à Londres pour le baptême du prince Louis de Cambridge ; contrairement à celui du prince Archie, les photographes de presse y étaient conviés... Ils s'étaient même fait mater par une princesse Charlotte très autoritaire !

Les trois enfants du prince William et de la duchesse Catherine de Cambridge ont fait sensation au cours des dernières semaines, présents au mois de mai avec leurs parents à l'Exposition florale de Chelsea, où ils ont exploré le jardin créé par leur maman, puis au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour.