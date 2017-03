Kate Middleton : "George ne va pas comprendre ce qui va lui arriver !"

"Rien ne peut vous préparer à l'expérience purement hors norme de ce que cela signifie de devenir mère", disait il y a quelques jours Kate Middleton, maman à coeur ouvert lors du lancement d'une série de vidéos pédagogiques à destination des parents avec l'association Best Beginnings. Et rien ne peut préparer un enfant à entrer dans la cour des grands, serait-on tenté d'ajouter alors que son fils le prince George fera bientôt ses premiers pas dans une école privée à Londres...

Quelques jours après l'annonce de la scolarisation toute prochaine du prince de Cambridge à Thomas's Battersea, une école pour la crème de la crème située à une trentaine de minutes du palais de Kensington, sa maman a d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer cette perspective... avec d'autres parents d'élèves qui connaissent déjà l'établissement ! Leur rencontre a eu lieu mardi soir alors que la duchesse de Cambridge prenait part à la soirée de bienfaisance annuelle de la National Portrait Gallery dont elle est la marraine depuis 2012.

Rendez-vous devant l'école !

Lors de l'événement, organisé au profit du projet "Coming Home" qui prévoit de financer le retour de portraits iconiques dans des lieux emblématiques qui leur sont associés sous forme d'un prêt de trois ans, Kate, diplômée en histoire de l'art et photographe chevronnée, a pu découvrir plusieurs expositions et discuter avec plusieurs invités avant le dîner. Parmi eux, Richard Found, spécialisé dans l'architecture et le design, et sa femme Jane Suitor, consultante en art et collectionneuse, lui ont vanté les mérites de cette école dont le grand leitmotiv est "être gentil". Alors qu'elle s'angoissait un peu, disant avec humour n'être "pas certaine que George ait la moindre idée de ce qui va lui arriver", ses interlocuteurs se sont montrés rassurants : "Il va adorer, c'est une école tellement chaleureuse", a insisté Richard. "Je vous verrai peut-être devant les portes de l'école", a alors aimablement conclu la duchesse, superbe dans une robe en dentelle Temperley London.

En septembre prochain, le jeune prince, qui aura entre-temps fêté ses 4 ans et quitté l'école Montessori de Westacre (Norfolk), découvrira son nouvel environnement à l'école Thomas's dans le quartier de Battersea. Jouxtant l'Académie royale de danse sur la rive sud de la Tamise, Thomas's Battersea, dont les frais de scolarité annuels s'élèvent à 7 400 euros environ, est une école mixte – la princesse Charlotte, qui aura 2 ans au moi de mai, pourrait donc y rejoindre son frère et intégrer la crèche de l'établissement – qui accueille des enfants de 4 à 13 ans. Les cours y sont "courts et enlevés" et "les enfants doivent être capables d'assimiler rapidement", tandis que la pédagogie s'articule autour de trois axes : "plaisir, apprentissage, réalisation".

George de Cambridge, véritable boule d'énergie d'après les confidences faites au fil du temps par ses parents, devra apprendre à se canaliser et à se concentrer. La semaine dernière, de sortie auprès de l'association Best Beginnings pour le lancement d'une séries de vidéos pédagogiques à destination des parents, Kate avait d'ailleurs rassuré la maman d'une fillette qui ne tenait plus en place en lui disant que "George ne serait jamais resté sagement assis aussi longtemps".