Kate Middleton : La gouvernante, surmenée, quitte un job cher payé...

Travailler pour des personnalités peut parfois être difficile et, si la paye est souvent bonne, la charge de travail n'encourage pas vraiment à s'accrocher à son poste ad vitam aeternam... Sadie Rice, gouvernante au service du prince William et de sa femme Kate Middleton, en sait quelque chose !

Comme le rapporte The Sun, pas toujours fiable dans ses informations, cette jeune femme de 35 ans, ex-collaboratrice du prince de Norvège et actuelle employée au service du couple depuis deux ans dans leur résidence de Sandringham (dans le Norfolk), aurait décidé de quitter son job payé environ 40 000 euros nets annuel. Chargée de la cuisine, du ménage ainsi que des courses pour William, Kate et les enfants, le prince Georges (3 ans) et la princesse Charlotte (2 ans), elle n'aurait plus supporté la quantité de travail à fournir. En outre, elle ne souhaitait pas devoir suivre ses employeurs à chaque fois qu'ils se rendaient dans leur résidence de Kensington Palace, à Londres, où ils comptent s'installer définitivement dans quelques mois puisque George est inscrit à la Thomas's School.

"Sadie est une travailleuse acharnée mais les contraintes de ce boulot étaient trop importantes, même pour elle. Elle ne menait pas une vie normale en dehors de son travail. Sadie a pris sa décision et il semble que rien ne la fera changer d'esprit. C'est une perte pour eux", a déclaré une source anonyme. Ce départ interviendrait à un moment où le prince William et Kate ont du mal à recruter assez de personnel en vue de leur retour à Londres. Toutefois, du côté de Kensington Palace, on refuse de réagir. "Nous ne pouvons faire de commentaire sur le personnel privé du duc et de la duchesse", a fait savoir le service de presse.

