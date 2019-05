Kate Middleton : Le même look Erdem que la duchesse Katharine de Kent, 86 ans !

Près de cinquante années les séparent, mais entre Catherine, duchesse de Cambridge, 37 ans, et Katharine, duchesse de Kent, 86 ans, il y a comme des affinités inattendues en matière... de mode !

Le 19 mai 2018, à l'occasion du mariage à Windsor du prince Harry et de Meghan Markle, Katharine, épouse du prince Edward, duc de Kent, cousin germain de la reine Elizabeth II, avait choisi pour tenue une robe à fleurs du couturier canado-turc Erdem Moralioglu adoubé de longue date par Kate Middleton, à qui ses créations siéent à merveille. C'est d'ailleurs ce même modèle qu'on a vu réapparaître cette semaine, soit un an après presque jour pour jour, sur ladite Kate...

Lundi 20 mai 2019, pour sa troisième visite en deux jours à l'Exposition florale de Chelsea où elle a réalisé un jardin que ses enfants ont validé, la duchesse de Cambridge portait précisément cette pièce blanche à imprimé végétal noir, bleu et jaune baptisée "Shebah". Un modèle - commercialisé autour de 3 000 euros - dont le motif a également séduit la princesse Eugenie d'York, cousine du prince William, qui en a porté une version plus courte et sensiblement différente à plusieurs reprises : au Royal Ascot en juin 2018, aux Nations unies le mois suivant et à nouveau en avril 2019 pour accompagner Elizabeth II lors du Royal Maundy, rituel pascal que la souveraine accomplissait cette année à la chapelle St George à Windsor. C'est également une robe Erdem qu'Eugenie, décidément conquise, portait en janvier 2018 pour les photos officielles de ses fiançailles avec Jack Brooksbank, devenu son mari en octobre de la même année.

Meghan aussi !

Si Erdem a conquis plusieurs générations de la famille royale britannique en plus de nombreuses stars hollywoodiennes, Meghan Markle ne fait pas exception et a elle aussi succombé, en particulier, aux motifs floraux du jeune couturier : en mars 2017, époque où sa relation avec Harry se faisait encore discrète, elle portait une de ses créations en Jamaïque alors qu'elle accompagnait son prince au mariage de l'un de ses amis. Depuis, elle a de nouveau fait appel à ses talents pour une autre occasion spéciale, arborant un manteau vert Erdem pour la Journée du Commonwealth en mars 2019. Un choix judicieux et de toute évidence bien réfléchi, étant donné que le créateur de mode est originaire de Montréal, au Canada, pays membre du Commonwealth.

A noter que la duchesse Katharine de Kent, qui a toujours été passionnée de musique (en 2005, elle avait même déclaré aimer le rap) et a assumé nombre d'engagements dans ce domaine en représentation de la reine Elizabeth II, a décidé en 2002 de réduire sa participation à la vie publique. Elle a néanmoins pris part depuis à maints moments forts de la vie de la famille royale (mariages, jubilés royaux, célébrations spéciales) et se mobilise encore ponctuellement : en mai 2016, elle organisait par exemple un concert pour la jeunesse au palais de Buckingham, et en juin 2018 elle se joignait au duc de Kent pour un hommage public au pied de la tour Grenfell dont l'incendie, un an plus tôt, avait fait 71 morts, 8 disparus et des dizaines de blessés. Elle est avec son époux la mère de trois enfants : George Windsor, Lady Helen Taylor et Lord Nicholas Windsor.