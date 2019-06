Kate Middleton, Letizia, Maxima unies en beauté pour Felipe et Willem chevaliers

Windsor n'en finit plus d'être le théâtre d'événements royaux qui font date : après avoir accueilli à quelques mois d'intervalle le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, celui de la princesse Eugenie d'York et de Jack Brooksbank, puis la présentation du premier enfant du duc et de la duchesse de Sussex, la cité royale du Berkshire a été lundi 17 juin 2019 le lieu d'un big bang de glamour royal ! A l'occasion des cérémonies de l'ordre de la Jarretière, le plus ancien des ordres de chevalerie (XIVe siècle), la duchesse Catherine de Cambridge avait à ses côtés la reine Letizia d'Espagne et la reine Maxima des Pays-Bas. Soit trois des icônes de style les plus en vue du continent européen...

D'ordinaire une affaire strictement britannico-britannique qui mobilise plusieurs "cadres" de la famille royale, le millésime 2019 des décorations dans l'ordre de la Jarretière était marqué par cet exceptionnel contingent international. A cela, une raison fort simple : la reine Elizabeth II a décidé de faire "chevaliers étrangers" les roi Felipe VI d'Espagne et Willem-Alexander des Pays-Bas, deux "jeunes" souverains. Le premier, qui a succédé à son père Juan Carlos Ier le 19 juin 2014, s'est vu notifier cette distinction en juillet 2017 lors de sa visite officielle d'alors, et le second, monté sur le trône à l'abdication de sa mère Beatrix le 30 avril 2013, à l'automne 2018 dans les mêmes circonstances, mais c'est au cours d'une même cérémonie qu'ils allaient accéder à cet honneur. Rejoignant ainsi, dans la cohorte des chevaliers étrangers, Juan Carlos et Beatrix, mais aussi la reine Margrethe II de Danemark, le roi Carl XVI Gustaf de Suède l'empereur Akihito du Japon et le roi Harald V de Norvège.

Felipe et Willem-Alexander faits chevaliers, Letizia et Maxima font sensation

Si les deux hommes ont immanquablement revêtu l'habit cérémoniel de rigueur, à savoir le manteau bleu foncé portant, brodé, l'écusson de la croix de saint Georges, leurs épouses ont déployé des fastes d'élégance pour ce très grand jour : au côté de la duchesse Catherine, 37 ans, lumineuse dans une robe-manteau Catherine Walker (une de ses valeurs sûres pour les grandes occasions), la reine Letizia d'Espagne, qui lui était associée pour la seconde fois seulement en contexte officiel bientôt deux ans après le banquet de la visite d'Etat de 2017, avait opté pour une robe abordable (un peu moins de 300 euros, mais non moins chic pour autant) blanche à pois noirs de la marque Cherubina, à laquelle elle a déjà fait une splendide publicité ces dernières semaines. un look parachevé par une mantille noire, pour un effet solennel des plus remarquables. Quant à la reine Maxima des Pays-Bas, éminente spécialiste des couleurs flashy, elle s'était bien gardée de voler la vedette à qui que ce soit, extrêmement élégante dans un ensemble rose poudré Claes Iversen avec une large ceinture satinée. Tout comme Kate, la duchesse Camilla Parker Bowles, en rose également, et la comtesse Sophie de Wessex en Suzannah, se joignaient à elles, tandis que leurs époux prenaient part aux cérémonies.

La reine Elizabeth II officiait en personne, en présence de son fils le prince Charles, seul à détenir la même prérogative et à pouvoir la suppléer dans cet exercice. La princesse Anne, dame chevalier depuis 1994, le prince William et ses oncles le prince Andrew et le prince Edward, les trois derniers à avoir été faits chevaliers royaux (respectivement en 2008 et 2006), dont le doyen est le duc d'Edimbourg (depuis 1947), étaient également présents et ont pris part, sous le regard de centaines de curieux, à la procession qui a précédé le service célébré en la chapelle Saint-Georges. A noter que le prince Harry n'appartient pour le moment pas à l'ordre.

Felipe d'Espagne et Willem-Alexander des Pays-Bas font partie des chevaliers dits "surnuméraires" de l'ordre, dont le nombre de chevaliers réguliers est limité à 24. Deux nouveaux ont d'ailleurs été accueillis au cours de la même cérémonie : Lady Mary Peters et Robert Gascoyne-Cecil, marquis de Salisbury.