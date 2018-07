Kate Middleton : Louis de Cambridge rieur dans ses bras, la géniale photo bonus

Il aura fallu attendre presque une semaine pour découvrir les photos officielles du baptême du prince Louis de Cambridge, diffusées par le palais de Kensington tard dimanche soir (15 juillet 2018), mais seulement quelques heures de plus pour avoir un petit bonus absolument réjouissant : ce lundi 16 juillet, en milieu de journée, le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge ont partagé un instantané irrésistible, le bébé né le 23 avril dernier riant aux éclats dans les bras de sa maman.

"Le duc et la duchesse de Cambridge ont diffusé une photographie supplémentaire prise après le baptême du prince Louis. Le duc et la duchesse espèrent que tout le monde appréciera cette photo adorable autant qu'eux", dit le message du palais de Kensington qui accompagne le dévoilement de l'image. Et on comprend qu'ils l'apprécient ! Dans les jardins de Clarence House, fief du prince Charles où les invités du baptême avaient ensuite été reçus pour le thé, la duchesse Catherine apparaît de dos avec Louis dans les bras, qui, face à l'objectif, se fend littéralement la poire ! On ignore ce que le petit regarde, mais l'expression que ce spectacle dessine sur sa frimousse est irrésistible.

Cette photo, la première qui permet de voir Louis de Cambridge animé depuis sa naissance, est l'oeuvre de Matt Porteous, qui avait réalisé les portraits du prince George de Cambridge en 2016 pour son 3e anniversaire. Sera-t-il à nouveau derrière l'objectif pour les 5 ans du grand frère de Louis, le 22 juillet ?

Les quatre photos officielles du baptême, plus formelles mais néanmoins magnifiques, ont elles été prises par Matt Holyoak, qui avait eu l'honneur de faire poser en 2017 la reine Elizabeth II et le duc d'Edimbourg pour leurs 70 ans de mariage. Elles réunissent pour la toute première fois les Cambridge au complet, figurant le prince William et la duchesse Catherine avec leurs trois enfants, George, Charlotte (l'autre star du baptême !) et Louis. On y retrouve également le prince Charles et la duchesse Camilla de Cornouailles, le prince Harry et la duchesse Meghan de Sussex, les Middleton – Carole et Michael, Pippa, enceinte et avec son mari James Matthews, et James. De manière surprenante, aucune des quatre photos rendues publiques par le palais de Kensington ne met en scène les trois parrains et trois marraines du jeune Louis de Cambridge. Par ailleurs, rappelons que la reine Elizabeth II a renoncé à assister au baptême pour des raisons d'agenda.