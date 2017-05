Kate Middleton : Lumineuse pour la 1re garden party, mais un peu angoissée...

Le week-end prochain, c'est dans le jardin de ses parents à Bucklebury (Berkshire), dans une impressionnante structure en verre prête à accueillir jusqu'à 350 invités, que Kate Middleton fera la fête, à l'occasion du mariage de sa petite soeur Pippa et de James Matthews. Mais en attendant, en matière de garden parties, c'est à la première de celles organisées chaque année par la reine Elizabeth II qu'elle prenait part mardi 16 mai 2017.

Le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge, dont le rôle est appelé à s'accroître significativement avec le ralentissement de l'activité de la monarque et le départ à la retraite de son époux, faisaient en effet partie du large cortège royal qui se mêlait mardi après-midi aux quelque 8 000 invités conviés à cette première fête en plein air de l'année dans le parc du palais de Buckingham. Une tradition ancestrale qu'Elizabeth II perpétue en vue d'exprimer sa gratitude envers de nombreux acteurs de la vie civile ayant un impact positif au sein de la communauté, dans des domaines variés.

Le couple s'y était déjà signalé trois jours plus tôt, en compagnie du prince Harry, organisant joyeusement une fête pour les enfants de militaires morts en service. La reine a en effet accordé l'autorisation spéciale d'organiser à Buckingham trois garden parties en plus de celles qu'elle-même orchestre.

Cette fois, dans la droite ligne de sa tenue signée Emilia Wickstead lors de sa mission diplomatique en solo au Luxembourg la semaine dernière, la duchesse Catherine s'y affichait en bleu ciel dans une robe-manteau Christopher Kane, apparaissant un peu après 16 heures alors que l'hymne national retentissait : outre le duc d'Edimbourg (en excellente forme !), la princesse Anne, le prince Edward, la princesse Beatrice d'York ou encore le duc de Kent et le prince Michael de Kent étaient présents.

George et Charlotte au mariage de Pippa, un sujet d'inquiétude

Tandis que le thé coulait à flots et que les sandwiches et parts de gâteau étaient engloutis par milliers, William et Kate, comme les autres représentants de la couronne, sont allés à la rencontre du public et ont échangé quelques mots, dont certains sont remontés aux oreilles de la presse. Surtout ceux qui concernent leurs enfants le prince George et la princesse Charlotte : "[La duchesse] nous a dit qu'ils ont hâte d'être au mariage de sa soeur ce week-end, mais qu'elle est un peu inquiète quant à la manière dont ses enfants vont se comporter. Elle a dit qu'elle espérait qu'ils se tiendraient bien, mais à cet âge-là, on ne sait jamais...", ont ainsi rapporté Andrew Bates, ingénieur du son qui a oeuvré pour les discours de la reine et divers événements royaux pendant près de trente ans, et sa femme Janet, un couple de Coventry. Le prince George, 3 ans, et la princesse Charlotte, 2 ans, doivent jouer un rôle spécial au mariage de leur tata Pippa, en tant que page et demoiselle d'honneur.

Le prince William avait eu quelques heures plus tôt une nouvelle occasion d'évoquer le côté turbulent de son fils alors qu'il faisait une visite auprès des enfants malades au Royal Marsden Hospital, dont il est depuis 2005 le président – un rôle autrefois tenu par sa mère Diana. Révélant à un garçon de 3 ans atteint d'une leucémie que George est "à fond dans les autocollants" et "adore les dinosaures" (apparemment, c'est vraiment sa passion, étant donné que ses parents en parlent systématiquement !), il a également glissé qu'il "fait beaucoup de bruit" et "électrise l'endroit où il se trouve" – quand il n'est pas "absorbé" par sa console Nintendo.

Ça risque de résonner dans l'église St Mark d'Englefield, samedi !