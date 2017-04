Kate Middleton : Lumineuse pour motiver ses troupes avant le marathon de Londres

La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, n'ont-ils de cesse de répéter. William, Kate et Harry vont bientôt pouvoir s'appuyer sur l'un des plus grands défis physiques pour marteler leur message et le faire entrer dans les esprits : à l'occasion du marathon de Londres dimanche prochain (23 avril), leur grande campagne Heads Together lancée l'an dernier en vue de briser la loi du silence sur les troubles mentaux sera mise à l'honneur, désignée "association de l'année" pour cette édition. Un rendez-vous que le trio prépare activement depuis des mois...

Alors que les princes William et Harry ont fait sensation ces derniers jours en livrant d'exceptionnelles confidences sur leur période de deuil après la mort de leur mère la princesse Diana, Kate Middleton, dans un registre plus léger, a repris le bandeau éponge devenu symbole de leur mouvement Heads Together pour un nouvel événement de sensibilisation : la duchesse Catherine de Cambridge accueillait en effet ce mercredi au palais de Kensington, sa résidence officielle, les coureurs qui porteront les couleurs de l'organisation. Les membres de la Team Heads Together ne manqueront évidemment pas de porter le fameux bandeau bleu ciel et ils ne seront sans doute pas les seuls : tous les coureurs engagés mais aussi le public sont invités à en faire de même pour soutenir l'action du trio royal et contribuer à faire tomber le tabou qui empêche encore de changer la donne dans le domaine de la santé mentale.

En fait, même les... boîtes aux lettres du royaume vont porter le bandeau Heads Together ! La Royal Mail, comme d'autres institutions ou monuments, a en effet rallié le mouvement et a prévu d'orner 70 de ses grosses boîtes rouges se trouvant sur le parcours du marathon de bandeaux à leur mesure ! Kate, adorable en petit pull rayé et tennis, a d'ailleurs joyeusement placé l'accessoire sur la boîte située devant Kensington, en compagnie d'Alex Stanley.

Au cours de la réception qui a eu lieu, la jeune maman de 35 ans, soucieuse que ses enfants George et Charlotte grandissent dans un monde où ils n'auront jamais peur de parler de leurs éventuels problèmes, a rappelé aux marathoniens de Heads Together la raison pour laquelle ils s'apprêtent à courir sous les couleurs de l'organisation et leur a souhaité bonne chance pour les derniers jours de préparation. Le prince William, pendant ce temps-là, se trouvait lui en compagnie de Victoria Beckham, à qui il remettait au palais de Buckingham les insignes de l'ordre de l'empire britannique. Le prince Harry, de son côté, avait inauguré en début de journée l'exposition du marathon de Londres et distribué quelques dossards (et quelques bons mots dont il a le secret).