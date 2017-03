Kate Middleton, maman à coeur ouvert : "Devenir mère a été merveilleux, mais..."

Après plusieurs jours de répit à la suite de sa visite officielle événement – et pleine de rebondissements, de l'ambassade de Grande-Bretagne au Stade de France – à Paris avec le prince William, Kate Middleton renouait jeudi 23 mars 2017 avec sa croisade en faveur de la santé mentale.

Malgré l'attentat perpétré la veille, qui a coûté la vie à trois personnes (en plus du meurtrier) et en a blessé une quarantaine, la duchesse Catherine de Cambridge était de sortie dans Londres, tandis que la reine Elizabeth II adressait un message de soutien et de condoléances à tous ceux qui ont été touchés par l'attaque.

Amenant un peu de douceur dans ce monde de brutes avec son charmant ensemble Eponine (déjà vu sur elle il y a tout juste un an, en mars 2016), Kate apportait son concours au lancement par l'association Best Beginnings d'une série de films pédagogiques sur la santé mentale des parents et des enfants et la nécessité d'en parler ouvertement dès les premières années. L'événement avait lieu au Royal College d'obstétriciens et gynécologues, au bord de Regent's Park dans le nord-ouest de la capitale anglaise, loin des lieux du drame.

Après avoir visionné l'une de ces vidéos éducatives (une collection baptisée "Out of the blue") réalisées par Best Beginnings, qui compte parmi les organismes regroupés au sein du mouvement Heads Together qu'elle porte avec les princes William et Harry, la duchesse de Cambridge a pu échanger avec des parents, écoutant leurs témoignages concernant la dépression post-partum ou la manière dont le fait d'avoir un enfant a pu impacter leur santé mentale. Elle-même avait avoué en début d'année "qu'être parent, c'est dur", lors d'une visite d'un site de l'Anna Freud Centre.

Même pour moi...

En préambule à son discours de circonstance, Kate a invité son auditoire à se joindre à elle avant toute autre chose "pour envoyer pensées et prières à tous ceux qui ont hélas été affectés par la terrible attaque d'hier à Westminster" : "Nous penserons à toutes les familles cependant que nous aborderons les problèmes importants pour lesquels nous sommes réunis ici", a-t-elle ajouté. Entrant dans le vif du sujet, la maman du prince George et de la princesse Charlotte a de nouveau témoigné qu'élever des enfants n'était pas de tout repos : "Personnellement, devenir mère a été une expérience gratifiante et merveilleuse. Néanmoins, c'est parfois aussi un défi ardu, même pour moi qui dispose à la maison d'une aide dont la plupart des mères ne bénéficient pas, a-t-elle observé, faisant allusion à la nourrice que la famille emploie à temps plein, Maria Teresa Turrion Borrallo. Rien ne peut vous préparer à l'expérience purement hors norme de ce que cela signifie de devenir mère. C'est plein d'émotions complexes, de joie, de fatigue, d'amour et d'inquiétude, tout cela mélangé. Votre identité fondamentale change du jour au lendemain. Vous pensiez à vous en premier lieu en tant qu'individu et d'un seul coup, vous êtes mère, d'abord et avant tout."