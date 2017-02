Kate Middleton : Radieuse au pays de Galles, fière de succéder à Elizabeth II

À leur départ du pays de Galles en 2013, déménageant pour Londres (et Sandringham) peu après la naissance du prince Georges, le prince William et Kate Middleton avaient assuré de leur indéfectible affection cette nation et plus particulièrement cette île d'Anglesey où s'est écrit le premier grand chapitre de leur vie conjugale. Ils promettaient alors de revenir quand l'occasion se présenterait, mais elle ne s'est pas souvent offerte à eux...

Un an après avoir accompagné son époux, de retour à la base de RAF Valley où il officiait du temps où il était dans l'armée, la duchesse Catherine de Cambridge faisait mercredi 22 février 2017 une nouvelle et rare visite au pays de Galles, dans le cadre de ses engagements caritatifs. En l'occurrence, il s'agissait de sa première mission publique pour le compte de l'un des patronages qu'elle a hérités en décembre dernier de la reine Elizabeth II, celui d'Action for Children. La nouvelle marraine a étrenné son rôle en découvrant deux des projets de l'organisme engagé auprès des enfants défavorisés et des familles en difficulté.

À Torfaen, la duchesse, âgée de 35 ans, a pu d'abord s'intéresser au programme MIST, qui vient en aide aux jeunes souffrant de troubles de la santé mentale et à leurs familles (aussi bien biologiques que d'accueil) pour éviter leur placement en institution. Ravissante dans un ensemble Paule Ka rouge qui fait partie de son dressing depuis 2012, Kate a d'ailleurs pu rencontrer en privé certains de ces adolescents, discutant avec eux de choses et d'autres : "Elle a dit que le chien [Lupo, le cocker des Cambridge, NDLR] allait bien et qu'ils avaient aussi un tout petit hamster", a témoigné l'un d'entre eux. Elle s'est également essayé au billard avec eux, mais cela n'a pas tourné à son avantage : "Elle était archinulle", a lâché avec spontanéité un jeune homme de 15 ans. "George et Charlotte auraient adoré faire votre connaissance", a-t-elle glissé à deux enfants un peu plus jeunes qui lui offraient des fleurs, au moment de partir. Un jour viendra où ils l'accompagneront certainement...