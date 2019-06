Kate Middleton : Retour éclatant au Royal Ascot face à la reine Maxima

Rarement le Royal Ascot aura aussi bien mérité son épithète : mardi 19 juin 2019, la famille royale britannique y a fait une sortie collégiale massive, accompagnant, avec toute la pompe que la fameuse réunion hippique exige, le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas, invités de la reine Elizabeth II. C'est bien simple : il ne manquait guère que la duchesse Meghan de Sussex, actuellement en plein congé maternité, pour que la fête soit complète !

Au lendemain des très solennelles cérémonies à Windsor de l'ordre de la Jarretière, au sein duquel le souverain néerlandais a été fait chevalier surnuméraire au côté de son homologue le roi Felipe VI d'Espagne, Willem-Alexander et Maxima ont pu apprécier au champ de courses d'Ascot l'ambiance électrique et l'ampleur excentrique de l'incontournable rendez-vous de juin des turfers et de la bonne société. L'occasion rêvée pour Maxima de laisser libre cours à sa passion pour les chapeaux spectaculaires : adepte des très larges soucoupes, elle avait en l'occurrence opté pour une sorte de couronne de fleurs dans une tonalité bronze assortie à sa robe. Le couple royal néerlandais a fait son entrée dans l'hippodrome à bord du carrosse de la monarque britannique, laquelle a eu la délicatesse de partager son plaid en tartan avec la reine batave.

Kate, retour gagnant en Elie Saab

Habillée de bleu, Elizabeth II avait inspiré toutes les ladies de son clan, offrant, par une météo capricieuse, un grand coin de ciel bleu garanti sur les pelouses de l'hippodrome. Présente pour ce grand rassemblement à l'occasion de la journée inaugurale de l'édition 2019, après avoir manqué l'événement en 2019 puisqu'elle venait de mettre au monde son fils le prince Louis, Kate Middleton a tout particulièrement subjugué les admirateurs de la famille royale dans une robe Elie Saab à l'esprit délicieusement rétro et jouant sur la transparence, coiffée d'un chapeau assorti. Pour la procession royale lors de l'entrée sur le champ de courses, la duchesse de Cambridge, âgée de 37 ans, partageait un landau avec son époux le prince William, le prince Charles et la duchesse Camilla. Un véhicule qui a circulé sans incident, vingt-quatre heures après l'accident terrible qui a entaché le déplacement du duc et de la duchesse de Cambridge à Windsor, un officier de protection à moto ayant percuté une octogénaire, ensuite hospitalisée dans un état critique.

Toujours partante pour des mondanités qui leur permettent de se poser elle aussi en icônes de style, les princesses Beatrice et Eugenie d'York ont elles aussi fait une apparition très remarquée, côte à côte dans leur calèche - occupée également par la princesse Alexandra et Edward Young - tandis que leur père le prince Andrew tenait compagnie à sa mère Elizabeth II et ses invités d'honneur. L'aînée portait une robe en dentelle bleu ciel Maje et un large chapeau, et la cadette une robe turquoise avec un petit chapeau jaune rappelant un détail de la tenue.

Tout comme la comtesse Sophie de Wessex, présente avec son mari le prince Edward et habillée d'une robe à fleurs signée Emilia Wickstead, Zara Phillips, plutôt rare à Ascot, se signalait dans un motif floral. On a pu voir la cousine du prince William en grande discussion avec la duchesse Catherine, bien que les deux jeunes femmes ne soient pas réputées pour être particulièrement liées. Mike Tindall, le mari de Zara et ancien capitaine du XV d'Angleterre, a quant à lui fait forte impression sur la reine Elizabeth II... en sortant de son chapeau haut-de-forme un autre plus petit, qu'il a ensuite replacé avant de remettre le tout sur sa tête !