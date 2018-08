Kate Middleton, sa cicatrice bien cachée : Le mystère enfin élucidé ?

En octobre 2011, un porte-parole du Palais Saint-James, secrétariat du duc et de la duchesse de Cambridge déclarait : "La cicatrice provient d'une opération durant son enfance", suite à l'emballement provoqué par la marque de plusieurs centimètres trônant sur la tempe gauche de Kate Middleton. Faisant état d'une affaire privée, le palais n'en avait pas dit plus alors que l'entourage de l'épouse du prince William évoquait une opération chirurgicale "très sérieuse", sans vouloir toutefois donner des détails. Sept ans plus tard, le mystère n'est toujours pas pleinement élucidé.

Si l'origine de la cicatrice de la maman du prince George (5 ans), de la princesse Charlotte (3 ans) et du prince Louis (4 mois) n'a plus été évoquée de manière officielle, un spécialiste partage sa théorie auprès du Dailymail. John Scurr, chirurgien londonien, pense en savoir plus sur la fameuse balafre, se montrant rassurant : "Je dirais que c'est le résultat d'une malformation artérioveineuse – une tâche de naissance – qui a été enlevée. Ça a été bien fait puisque personne ne la remarque." Si la cicatrice est difficilement observable, c'est aussi et surtout que Kate Middleton prend le plus souvent soin de lâcher ses cheveux ou bien de positionner une mèche devant. Pour l'heure, le palais de Kensington n'a pas encore réagi à cette nouvelle théorie.

La duchesse de Cambridge n'est pas la seule à être marquée à la tête puisque son époux le prince William a lui aussi une cicatrice. Le petit frère du prince Harry est marqué depuis ses 13 ans, âge auquel il a reçu un coup de club de golf sur le front.