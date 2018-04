Kate Middleton : Signes d'un accouchement imminent...

C'est reparti pour un tour : deux semaines après le début de son congé maternité, l'accouchement de la duchesse Catherine de Cambridge se précise et le cirque médiatique que ne manquera pas de susciter l'attente de l'arrivée de son troisième enfant va établir ses quartiers aux abords de l'hôpital St Mary dans Pangbourne, à Londres.

Des barrières viennent justement d'être installées et des restrictions de stationnement instaurées - jusqu'au 30 avril - pour réguler le mouvement au niveau de l'accès à la maternité, dans l'aile Lindo, signe que l'établissement se prépare à accueillir très bientôt l'épouse du prince William, après ses séjours précédents en juillet 2013 pour la naissance du prince George et en mai 2015 pour celle de la princesse Charlotte.

Nul doute que les plus fervents admirateurs de Kate et de la famille royale ne vont pas tarder à sécuriser leur place aux premières loges en venant installer leur tente et leur panoplie d'accessoires à l'effigie des Cambridge et aux couleurs de l'Union Jack !

Si la date exacte du terme de la grossesse de la duchesse n'est pas connue (les plus idéalistes aimeraient, pour le symbole, que ce soit le 23 avril, jour de la saint George, ou le 29, septième anniversaire de mariage du couple), ce n'est a priori pas pour tout de suite : il y a quelques jours encore, le lundi de Pâques, Kate était tranquillement en train de faire ses courses dans un supermarché Waitrose dans le Norfolk, non loin de la maison dont William et elle disposent à Sandringham. Soit à trois heures de route de l'hôpital St Mary.

Une autre cliente du magasin a réalisé quelques photos, publiées ensuite par le Daily Mail, de la duchesse de 36 ans poussant son caddie dans les allées puis chargeant le coffre de son Range Rover, tout en conversant avec son garde du corps.